LIVE TMW - Roma, Ranieri è già nella Capitale. Oggi il primo allenamento

La Roma ha comunicato che Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club. Una decisione sofferta, quella arrivata nella serata di ieri, ma ben ponderata e presa dopo le ultime due sconfitte cocenti dei giallorossi: prima nel derby contro la Lazio, poi in Champions League contro il Porto. Oggi, invece, si attende l'arrivo di Claudio Ranieri nella Capitale. Il tecnico romano ha già guidato la squadra dal 2009 al 2011 ed è attualmente libero dopo l'esonero del 28 febbraio scorso dal Fulham. Su TMW potrai seguire in diretta tutte le ultime sulla giornata dei giallorossi e sulla firma del tecnico di Testaccio.

11.58 - Tappa a Villa Stuart

Claudio Ranieri, accompagnato dal team manager Morgan De Sanctis, prima di raggiungere il centro sportivo di Trigoria farà tappa a Villa Stuart per delle visite mediche di routin, racconta Vocegiallorossa.

11.15 - Firma per 4 mesi

Nelle prossime ore Claudio Ranieri firmerà un contratto con la Roma fino al termine della stagione, senza ulteriori garanzie per il futuro. Tuttavia, secondo alcuni quotidiani fra i quali Il Messaggero, il tecnico di Testaccio a giugno potrebbe comunque restare all'interno del management giallorosso. Intanto però incombe l'attualità. Dopo la firma Ranieri è atteso in campo, con l'allenamento odierno che inizierà intorno alle 15.15.

10.45 - Casa, firma e allenamento

Prima giornata giallorossa ricca e piena di impegni per il neo tecnico della Roma Claudio Ranieri. Atterrato allo scalo di Ciampino prima delle 10.30, il tecnico di Testaccio si sta spostando in questi minuti verso la sua abitazione romana prima di dirigersi a Trigoria. Lì sistemerà gli ultimi dettagli contrattuali, firmerà il contratto e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento.

10.35 - I 10 big match della Roma di Di Francesco

"10 grandi partite giocate dalla Roma sotto la guida di Eusebio Di Francesco". Con questo post sui social la Roma, nella mattinata di oggi, ha scelto di salutare l'ex tecnico esonerato nelle scorse ore.



10.28 - Ranieri arrivato a Roma

Claudio Ranieri è appena atterrato allo scalo romano di Ciampino. Il tecnico italiano, arrivato da Londra con la moglie, si sposterà adesso negli uffici del club giallorosso per sistemare gli ultimi dettagli e firmare il nuovo contratto.

10.07 - Anche Monchi verso l'addio: in ballo la buonuscita

Dopo l'addio di Eusebio Di Francesco, ufficializzato in serata, durante la notte di giovedì c'è stata una conference call con Pallotta dagli States per decidere il futuro di Monchi, arrivato oramai al capolinea. Lo spagnolo dirà addio alla Roma, ma c'è ancora in ballo la buonuscita: la forbice è di 1,5 milioni di euro per chiudere ogni contenzioso.

POI L'ARSENAL - Dopo l'addio, Monchi firmerà un triennale, come anticipato lo scorso 26 febbraio con l'Arsenal, che ha battuto la concorrenza di Siviglia - che lo voleva presidente - e Paris Saint Germain, che ancora tentenna dopo l'esclusione in Champions League.

QUALE FUTURO? A giugno è possibile un tandem Sabatini-Osti, i principali candidati, mentre come soluzione tampone, cioè fino a giugno, ci saranno Balzaretti e Massara, ad interim.

09.56 - Di Francesco saluta la squadra

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta un virgolettato dell'oramai ex tecnico della Roma Eusebio Di Francesco rivolto alla squadra dopo l'allenamento di ieri, l'ultimo da lui diretto: "Mi dispiace per quelli che ho utilizzato di meno, ma io ho fatto tutto per il bene della squadra. Sono felice di avervi allenato".

09.43 - Ranieri alle 10.30 a Ciampino

Claudio Ranieri è ad un passo dal diventare il nuovo tecnico della Roma. L'arrivo era inizialmente previsto per le 12:55 ma l'ex Fulham è già partito da Londra e dovrebbe atterrare a Ciampino alle 10:30, secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.

09.35 - Le aperture dei quotidiani

La questione Roma, con l'esonero di Eusebio Di Francesco e l'arrivo di Claudio Ranieri, ha inevitabilmente catalizzato l'attenzione di tutti i quotidiani, sportivi e non. Questi i titoli e le principali aperture sulla Roma:

La Gazzetta dello Sport "Roma a sir Claudio", Paga Di Francesco, Monchi verso l'addio. Da Totti a De Rossi, ok a Ranieri

Corriere dello Sport "Arieccolo", Ranieri si riprende la Roma dopo 8 anni

Tuttosport "Di Francesco paga per tutti: Roma a Ranieri", Autogol di Pallotta: via il tecnico dopo l'ingiusta eliminazione con il Porto. Il ds Monchi il prossimo a saltare

Il Messaggero "Reset Roma, a Trigoria c'è Ranieri 2.0", esonerato il settimo tecnico in 8 anni. Pallotta sceglie Ranieri, appena cacciato dal Fulham

Il Tempo "DiFra esonerato, la Roma a Ranieri", per il tecnico abruzzese fatale il ko col Porto. A Trigoria torna Ranieri

Corriere della Sera "Salta Di Francesco, si riparte da Ranieri. La Roma del futuro guarda al passato", il tecnico di Testaccio torna dopo 8 anni dall'ultima volta, come Zeman e Spalletti.

09.15 - Ranieri in arrivo a Roma

Claudio Ranieri, tecnico designato della Roma fino al termine della stagione dopo l'esonero di ieri di Eusebio Di Francesco, atterrerà nella Capitale nella tarda mattinata di oggi, all'aeroporto di Fiumicino da Londra. L'allenamento odierno, a tal proposito, è stato posticipato al pomeriggio per permettere al tecnico ex Fulham di guidare la seduta e conoscere la squadra.

21.11 - Il messaggio di Manolas: "Grazie di tutto mister"

Il suo gol al Barcellona ha rappresentato il momento più alto della gestione di Eusebio Di Francesco alla Roma. Kostas Manolas, pilastro della difesa giallorossa, ha voluto salutare il mister su Instagram: "Grazie di tutto mister".

20.53 - Anche Under saluta Di Francesco

"Hai creduto sempre in me e mi hai sempre supportato. Grazie di tutto, mister". Dopo Nicolò Zaniolo, anche Cengiz Under ha voluto salutare su Instagram mister Eusebio Di Francesco, esonerato dalla Roma nel pomeriggio. L'esterno offensivo turco è cresciuto esponenzialmente sotto la guida del tecnico abruzzese, attirando le attenzioni di diversi grandi club europei.

20.15 - Domani ripresa degli allenamenti nel pomeriggio. Ci sarà Ranieri

Domani alle 15:15 è prevista la ripresa della Roma, nel primo allenamento del post-Di Francesco. Con molta probabilità, la seduta dovrebbe essere guidata da Claudio Ranieri, in pole per la sostituzione (fonte: vocegiallorossa).

20.11 - Zaniolo saluta il suo mentore: "Grazie di tutto mister"

Tra gli indubbi meriti di Eusebio DI Francesco nell'avventura sulla panchina della Roma c'è senza dubbio l'aver lanciato nel grande calcio Nicolò Zaniolo. Il talento classe 1999, arrivato dall'Inter nell'ambito dell'operazione che ha portato Nainggolan in maglia nerazzurra, ha esordito al Bernabeu con il Real Madrid e da quel momento ha cominciato una scalata inesorabile, che lo ha portato anche in Nazionale. Zaniolo ha voluto salutare il mister dedicandogli un post su Instagram: "Grazie di tutto, mister".

19.52 - Da Ranieri a... Ranieri. Otto allenatori in dieci anni

Da Ranieri a... Ranieri. Otto allenatori diversi negli ultimi dieci anni per la Roma: in panchina, in questo periodo, si sono succeduti Montella, Luis Enrique, Zeman, Andreazzoli, Garcia, Spalletti, Di Francesco e ora di nuovo Claudio Ranieri. Il tecnico francese ha resistito più di tutti: due stagioni e mezza, dal 2013-14 all'ultima partita del girone d'andata del 2015-16.

19.39 - La smentita di Donadoni, Ranieri unico candidato

Prima dell'annuncio ufficiale dell'esonero di Di Francesco, si era fatto anche il nome di Roberto Donadoni come sostituto del tecnico abruzzese. L'ex allenatore del Bologna, però, aveva smentito all'ANSA: "Sono onorato di essere accostato alla Roma ma, contrariamente a quanto leggo dagli Stati Uniti, non ho avuto nessun contatto col club giallorosso". Claudio Ranieri è l'unico candidato alla successione, visto che anche Paulo Sousa si è tirato fuori accettando la panchina del Bordeaux.

19.27 - Ranieri domani mattina in Italia

Secondo le informazioni riportate dai colleghi di Tele Radio Stereo, Claudio Ranieri è atteso domani alle 12.55 a Fiumicino. Il tecnico attualmente si trova a Londra.

19.21 - Riunione della dirigenza, Monchi se ne va prima

Secondo quanto riporta Sky Sport, tutti i dirigenti giallorossi si sono incontrati a Trigoria per una riunione. Tutti tranne uno; Monchi, infatti, ha lasciato il centro sportivo poco prima, da solo. Non è da escludere un divorzio anticipato nelle prossime ore.

19.10 - L'avvocato di Ranieri è a Trigoria

Per Claudio Ranieri alla Roma come nuovo allenatore manca solo l'ufficialità, spiega Il Corriere dello Sport nella sua edizione online. Le parti stanno lavorando e in questo momento l’avvocato di Ranieri, Mattia Grassani, è a Trigoria per gli ultimi dettagli del contratto.

19.00 - Di Francesco lascia Trigoria

Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore della Roma. A ufficializzarlo è stata la società giallorossa, pochi istanti fa il tecnico è stato intercettato all'uscita di Trigoria. Il tecnico ha abbandonato il centro sportivo giallorosso a bordo della sua auto.

18.47 - Il video della Roma

"Grazie Eusebio, non dimenticheremo mai notti come queste". La Roma, attraverso il proprio profilo Twitter, saluta mister Di Francesco, esonerato da poco dal club giallorosso. E lo fa postando il video della straordinaria impresa centrata poco meno di un anno fa contro il Barcellona, quel 3-0 all'Olimpico che ribaltò la sconfitta dell'andata e consentì ai capitolini di tornare in semifinale di Champions League dopo 35 anni.

18.35 - Le parole del presidente Pallotta

“Da parte mia e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno profuso”, ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. “Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo al primo posto gli interessi del Club rispetto a quelli personali. Gli auguriamo il meglio per la sua carriera”.