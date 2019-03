LIVE TMW - Roma, Ranieri: "Giocherà chi si impegna di più. Tifosi, sosteneteci"

Premi F5 per ricaricare il live

14.54 - Si conclude la conferenza stampa di Claudio Ranieri.

Sulla campanella di Leicester: "Qui ci vuole quella di San Pietro".

Sui tifosi riavvicinati dalle porte aperte: "Non mi chiedete cose di cui non so rispondere in questo momento. Ora ci serve serenità, rabbia e determinazione".

Su Mirante o Olsen domani: "Non so ancora, fatemi vedere in allenamento. Domani sera vedrete la formazione".

Su Dzeko che segna meno: "Normale un anno no per i bomber. Quando gli allenatori fanno le squadre guardano chi segna e che media gol ha nella sua carriera. Anche Batistuta, Pruzzo, i più grandi attaccanti hanno avuto questo momento. Mancano dodici partite, vediamo".

Sull'aspetto mentale: "Questa è la prima cosa. Non ho parlato di caratteristiche tecniche perché l'aspetto mentale è la cosa più importante in questo momento. Volere fortemente un obiettivo. Voglio gente ambiziosa, so che entrare in Champions non è facile ma non mi arrenderò mai. Se sono un negativo alla prima difficoltà mi arrendo. Se sono un caparbio, alla prima difficoltà aumento, cerco di capire perché e se non entro nel problema lo scavalco".

Sui motivi della scelta: "Sapete il perché. Roma ti dà emozioni che in altri posti non sono così speciali. Qui si vive di calcio 25 ore al giorno, in ogni sede: radio, tv, giornali... È logico che è una squadra che fa notizia. Negli ultimi anni sta lottando sempre per la Champions, perciò è una delle migliori in Italia. C'è una nuova proprietà che cerca di fare il meglio, investendo un sacco di soldi. Logico che a fine stagione deve far quadrare il bilancio, e questo è tutto".

Sul traghettare: "La squadra di tempo fa era importante, magari un po' sul viale del tramonto perché i più vecchi avevano dato tantissimo. Il primo anno li ho motivati, il secondo meno. Per questo sono andato via: da tifoso romanista devo motivare i miei giocatori romanisti. Fatemi sentire la squadra e poi saprò dire se sarà facile, difficile. Serve l'aiuto del pubblico e dei giocatori. Sono esigente con me stesso e voglio il massimo da loro".

Sulla chiamata per tornare: "Non ricordo cosa mi ha detto Totti. Qualcosa tipo: "Che fa, mister? Dove sta?". Io ero a Londra... Eusebio non l'ho sentito perché capisco l'amarezza, ma ho fatto il tifo per lui dall'anno scorso. Mi dispiace perché è un gran professionista. Ha fatto degli errori ma tutti quanti li facciamo. Dei soldi non mi importa: sono venuto per la maglia, non per quelli".

Sul morale della squadra: "Queste cose non mi interessano, non sono bambini ma uomini. Devono dare tutto, sia con me che con altri. Il calcio lo conoscono e devono dimostrare. Voglio una squadra allegra, sorridente, che lotta e non si arrende. Abbiamo tutti dei problemi ma vanno tenuti a casa, non li porto qua dentro".

Sul contratto: "Solo perché è la Roma. Se mi chiama, rispondo, ma da altre parti non avrei accettato".

Su Pastore: "Non l'ho praticamente visto quest'anno, quel poco che ha giocato non l'ho visto. Lo conosco quando stava fuori: ha una classe sublime. Ora però ho bisogno di chi mi dimostra di voler fare la differenza, senza guardare nome, ingaggio ed età. Dobbiamo lottare, correre ed aiutarci, dobbiamo essere una squadra. Chi si impegna dall'inizio alla fine ha più probabilità di giocare e non parlo solo di lui, ma di tutti quanti. Devono dare di più, se siamo qui è perché non è stato fatto. I motivi non mi interessano, ora i discorsi stanno a zero: Eusebio ha pagato e ora devono rispondere loro. Io sono qui per aiutarli ma devono farci vedere cosa sapranno fare".

Su Florenzi, Zaniolo esterno e la coppia Schick-Dzeko: "Florenzi è universale e può giocare sia dietro che davanti. Dipenderà dall'avversario e dalla condizione tattica ma l'importante è che si riprenda. Essendo romano lo capisco: ogni errore gli pesa di più che agli altri. Deve tirare fuori la romanità giusta: petto in fuori perché c'è un'altra partita da giocare. Mi aspetto molto da lui. So che i vostri rebus sono su dove devono giocare Zaniolo, Schick e Dzeko. Pure io so che Zaniolo deve giocare centrale perché è il suo ruolo, ma dipende perché se centralmente ho tre Zaniolo devo vedere chi tra questi deve giocare aperto. Magari tolgo il 20% a questo giocatore, e all'altro lo tengo al 100. Il dubbio però lo scioglierò parlando con loro e capire chi sull'esterno mi può dare di più. Schick e Dzeko per me devono giocare assieme. Schick l'ho visto entrare con rabbia e volontà ad Oporto: ha una qualità incredibile, è fortissimo, velocissimo e tecnico. Se si sblocca, e ci è vicino, i tifosi si innamoreranno di questo ragazzo".

Su una frase per riassumere il momento: "No, non mi viene. Sono un istintivo, quello che mi viene dico e forse sono credibile proprio per quello. Vogliamo vedere la squadra arare il campo, sprizzare rabbia e determinazione".

Su ciò cui aggrapparsi: "I tifosi e la voglia di reagire che hanno i giocatori. Si devono sentire amati, è brutto giocare in casa ed avere paura. Chiedo ai tifosi questo lasciapassare: stateci vicini, abbiamo bisogno di voi".

Su cosa l'ha colpito in positivo e sui problemi in difesa: "Sono stati fatti 49 gol. Vuoi o non vuoi, questa squadra segna. In difesa bisogna essere propensi a rientrare più velocemente. Ho dato un'occhiata, quando potevo spesso ho seguito la squadra e spesso i gol presi sono arrivati da palloni persi in impostazione. Bisogna stare attenti su questo: se ti fanno gol sulla palla che perdi, chi ha subito ciò si sente colpevole. E questo non va bene perché perdi fiducia in te stesso e viene meno la fiducia nella difesa o in un giocatore importante".

Su dove intervenire: "Ho fatto solo un allenamento vero, con dodici giocatori. Gli altri stavano recuperando dalle fatiche di Oporto. Oggi sarà il primo vero allenamento, sono curioso e chiederò chi ha recuperato. Ma in questo momento le motivazioni sono la cosa più importante. Io che arrivo da fuori dico che la Champions è là davanti, è molto vicina. Le prossime due saranno importantissime, così come il pubblico che deve capire che i ragazzi sono in difficoltà. Sono sincero, da solo non ce la faccio a portarli in Champions ma con l'aiuto del pubblico mi sento più sicuro. Con il soffio del pubblico romano tutto può accadere e proprio questo chiedo".

Su sensazioni ed emozioni di oggi: "Sono sempre belle. Continuo a fare questo lavoro perché mi emoziona ancora. Quando cambi squadra hai già qualcosa in più, poi per noi tifosi romani tornare a Roma è sempre un'ambizione ed un'emozione massima. So che è un momento difficile ma sono pronto a lottare".

14.32 - Ecco Ranieri. Comincia la conferenza stampa.

Claudio Ranieri è da qualche ora ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, da quando ha preso il posto di Eusebio Di Francesco sulla panchina capitolina. Tra pochi istanti parlerà dalla sala stampa di Trigoria, sia per presentarsi nel ruolo che per introdurre la prossima sfida di campionato, domani sera in casa contro l'Empoli.