LIVE TMW - Roma, Ranieri: "Ottima prestazione, De Rossi condottiero"

22.55 - Torna al successo la Roma. I giallorossi hanno violato il "Ferraris" superando 1-0 la Sampdoria cogliendo la seconda vittoria dell'era Ranieri. Il tecnico giallorosso incontrerà fra poco i media in conferenza per analizzare il match. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

23.14 - Entra in sala stampa il tecnico della Roma Claudio Ranieri per analizzare la sfida contro la Samp.

Successo importante.

"Ho sto una gran bella partita. Ammiro tantissimo Giampaolo per come fa giocare la squadra con un gioco fluido e bello. Ho parlato alla squadra per non farci prendere l'imbucata a centrocampo. La Roma ha fatto un'ottima prestazione ma complimenti alla Sampdoria".

De Rossi?

"Ha fatto gol ma la cosa più importante è che è un condottiero. E' un giocatore attaccato alla propria città e alla maglia. Stasera lo hanno seguito tutti i compagni. Per me hanno lottato tutti e si sono sacrificati tutti per il bene della squadra".

Nel primo tempo la linea di difesa della Roma era coraggiosa.

"Non è che io chiedo che sia alta o bassa. Chiedo siano compatti. La squadra lo è sempre stato, non abbiamo mai dato l'impressione di sbagliare. Tutti si sono sacrificati. C'era da correre perchè la Samp gioca bene e con uno, due tocchi gira bene la palla".

Fallo di Schick su De Rossi e il gol annullato ad Andersen?

"Non li ho rivisti i gol. Sono sincero".

Gli ultimi venti minuti?

"L'ho vissuto bene. L'ultimo rinvio di Mirante non l'ho vissuto bene (ride ndr). Era una gara importante per noi come per la Samp. Per me era importante testare la determinazione dei ragazzi".

Ha detto qualcosa ai suoi prima del match vista la sconfitta del Milan?

"No. Sono sincero, ancora non sto guardando la classifica. C'è però il condottiero che sapeva il risultato e c'ha pensato lui a caricare i ragazzi".

Le prestazioni degli attaccanti

"Si sono comportati bene. Zaniolo sulla destra si è comportato bene, Kluivert sulla sinistra ha una velocità incredibile. Schick ha fatto un bel secondo tempo e Pellegrini sta recuperando bene".

Emergenza in difesa?

"Non lo so. Al limite giocherà Juan Jesus, o rientrerà Florenzi. E' l'ultimo dei problemi visto che ne ho tanti infortunati".

Il secondo tempo di Fazio?

"Bellissimo, forte, deciso e determinato. Veramente una gran partita".

23.18 - Termina qui la conferenza stampa di mister Ranieri dopo il successo sulla Sampdoria.