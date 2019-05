LIVE TMW - Roma, Ranieri: "Qui perché tifoso. Finita la stagione, finito il lavoro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

10.15 - Ranieri il passato - Non sarà una gara qualsiasi per il tecnico della Roma, alla guida della Juve dal 2007 al 2009. Ma niente testa al passato: domenica alle 20,30 i giallorossi affronteranno i bianconeri, in un passaggio cruciale per provare a raggiungere il quarto posto. A breve, a partire dalle 10,30, il tecnico testaccino sarà in sala stampa per presentare i temi della gara.

10.33 - Ecco Ranieri- Ecco il tecnico: "Dovremo essere concentrati, far vedere la reazione d'orgoglio. Sono arrivato che era difficile entrare in Champions. Non dobbiamo lasciare nulla di intentato, la cosa importante è non chiudere col rammarico".

I tifosi delle big sono tutti scontenti, come mai?

"Forse perché le aspettative erano diverse. Tutti vogliono vincere, ma poi lo fa solo la Juve. Complimenti".

Come vede Dzeko?

"Molto forte. Molto determinato, si allena sempre bene. Ci sta un anno in cui magari fai meno gol rispetto ad altre annate. Però la sua voglia e la sua determinazione mi hanno fatto sempre scegliere lui. È importante per la Roma, anche se non segna tanto fa un gioco importante per i compagni".

Quattro squadre inglesi nelle due finali europee.

"Un po' mi ha sorpreso. Anni fa feci questo discorso: loro non hanno un break invernale, non si arriva a fine stagione con tutte le energie proprio per questo. Che andava a discapito della fase finale delle coppe e anche della Nazionale. Evidentemente gli allenatori hanno cambiato qualcosa, c'è stato anche quel quid bellissimo che è il calcio e che ha fatto sì che fosse possibile".

Zaniolo col Genoa sembrava spaesato. Con la Juve può giocare Kluivert dal 1'?

"Di Zaniolo ne abbiamo parlato più volte, lui è una mezzala a tutto campo. Per me è stato importante sia come trequartista che come esterno di destra. Non è il suo ruolo, nessuno dei due, ma ha una prestanza tale per cui può farli entrambi. È ovvio che un ragazzo così giovane, con tutta l'attenzione, non possa essere sempre al 100%. Però ultimamente l'ho visto rinfrancato e voglioso".

Ha detto che sarebbe andato a prendere Conte a Fiumicino. Magari ora resta lei?

"Magari vado a prendere qualcun altro (ride, ndr). Io sono venuto perché sono tifoso della Roma, mi hanno chiamato e sono venuto con volontà. Finito questo, finisce il mio lavoro".

Con De Rossi può tornare Zaniolo a centrocampo?

"Vediamo. Ho due giorni, deciderò come schierare la squadra in base a cosa mi può dare".

Come può migliorare Under?

"Vede la porta come pochi. L'infortunio gli ha fatto perdere alcune sue qualità. Durante gli allenamenti è vero che si avvicina sempre di più, quello che deve migliorare è che nel 4-2-3-1 gli esterni devono rientrare. Non può restare lì davanti: so che è un finalizzatore e non uno che recupera, però se non torna poi il terzino è sempre 2 contro 1. Deve migliorare in quello".

Pallotta ha fatto un appello ai tifosi sullo stadio. Si è perso di vista quanto è importante il campionato in corso? Magari anche la gara di Genova si spiega così.

"È difficile dire se anche quella si possa spiegare così, il bailamme fa parte del calcio mondiale: è uno sport seguito e se ne parla sempre. Io dico che dovevamo essere più pratici e non subire quel gol su calcio piazzato. Ok le chiacchiere, poi in campo si deve essere concentrati. A fine partita ho detto che spero che questo punto guadagnato ci possa essere utile. La cosa più importante è restare concentrati nel nostro: è giusto parlare di tutto, dall'allenatore a tutto il resto. Ma noi dobbiamo essere concentrati sulla partita".

Quando dice che è concluso il suo lavoro, esclude di rimanere alla Roma? Parlando di Conte, come allenatore o tifoso della Roma, si sente di promuovere questa squadra? Ci sono le condizioni?

"Io una volta firmato ho già deciso, sapevo di essere venuto in un momento di bisogno della mia squadra del cuore. Finito il campionato, finito il lavoro. È logico che mi sento di promuovere la mia squadra del cuore, la Roma è un bene inestimabile".

Rispetto al modello Juve quanto manca?

"Diciamo che nelle squadre top la Juventus è un grandissimo punto di riferimento. E quindi penso che per la Roma sia vitale avere lo stadio di proprietà. Poi potrà iniziare la rincorsa alla Juve, senza lo stadio avrà grosse difficoltà".

Alla squadra è mancata spesso cattiveria. Dipende dal carattere, dall'allenatore o dai dirigenti? Ai suoi tempi c'era Montali.

"Allora. La determinazione, le caratteristiche della squadra, vengono dal carattere dei giocatori. Magari un allenatore non ha tanto carattere, ma ce l'hanno i suoi giocatori: allora bastano due parole e tirano fuori il meglio. La cosa migliore è costruire una squadra in sintonia con l'allenatore. Klopp sta facendo un lavoro stupendo perché ha giocatori che sposano la sua filosofia. E allora si vede un Liverpool spumeggiante. Sono contento che sia riuscito a far vedere alla fine quello che si vedeva all'inizio: finora la lacuna erano gli alti e bassi. Faceva alcune cose in casa e altre in trasferta. Ora le fa sia in casa che in trasferta".

Come ha visto Pastore?

"Bene. Non ha accusato il colpo dell'esclusione ed è importante: ci sono giocatori sensibili e pensano che l'allenatore non abbia fiducia. Invece ha capito la scelta, si è allenato bene e ha la possibilità di essere scelto".

Come stanno Santon e Karsdorp? Florenzi esterno alto?

"Si sono allenati bene in settimana, stanno bene ma non hanno i 90 minuti. Florenzi è un jolly, può giocare sia alto che basso e possiamo avere sempre la possibilità di utilizzarlo nei due ruoli".

10.46 - Si conclude qui la conferenza stampa di Ranieri.