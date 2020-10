live Roma, Villar: "Mi sento meglio dello scorso anno. Pedro? Corre quanto me"

16.30 - Insieme a Fonseca in conferenza stampa c'è anche Villar, lo spagnolo è stato tra i protagonisti dell'ultimo match di campionato con il lancio che ha dato il via al gol del 4-2 di Dzeko. Queste le parole dell'ex Elche.

Qual è stata la principale difficoltà nel passaggio dalla Liga alla Serie A?

"Penso che hai ragione è un calcio diverso. Stavo giocando nella Serie B spagnola ed era una questione di ritmo. Questa stagione mi sento più preparato e sto bene. Cerco di allenarmi il più forte possibile"

Ti aspettavi questo rendimento da parte di Pedro?

"Sì è molto forte. Ha giocato sempre e ha segnato due gol, non sembra avere la sua età ma sembra abbia 22 anni come me. Un giocatore come lui è importante anche per un giocatore come Carles Perez, che vedendo questi calciatori come anche Dzeko davanti a lui può imparare molto".

16.50 - Termina la conferenza