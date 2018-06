LIVE TMW - Roma, visite per Santon e Zaniolo. Oggi sbarca Pastore

Fonte: da Roma, Jacopo Aliprandi

E' il giorno del triplo colpo in casa Roma. Visite mediche per Davide Santon e Nicolò Zaniolo, in arrivo dall'Inter al club giallorosso che cede invece Radja Nainggolan. Alle 17:45 sbarca nella Capitale, invece, Javier Pastore. Tutti gli aggiornamenti live su Tuttomercatoweb.com.

11.04 Sempre in corso le visite mediche per i due giocatori. Santon è uscito per un istante da Villa Stuart con la sciarpa giallorossa per una rapida sessione fotografica.

10.05 Anche per Nicolò Zaniolo, sciarpa d'ordinanza con la scritta "Io Ci Sono". Il giovane, come Santon, arriva alla Roma come contropartita dell'affare Radja Nainggolan.

09.18 Visite mediche in corso sia per Davide Santon che per Nicolò Zaniolo a Villa Stuart. Alle 17:45, invece, sbarca a Fiumicino il Flaco Javier Pastore.

08.23 "Benvenuto". E' iniziato con un abbraccio con Federico Balzaretti, pronto ad attenderlo a Villa Stuart, l'avventura a Roma di Davide Santon, arrivato in auto con l'agente Michele Menga, collaboratore di Claudio Vigorelli. Presente anche Nicolò Zaniolo.

08.00 Iniziate come da programma alle 08:00 le visite mediche di Santon e Zaniolo. Il terzino è sbarcato ieri a Roma atteso dal ds Monchi. In giornata le ufficialità del doppio acquisto.