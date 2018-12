LIVE TMW - S. Inzaghi: "Dando tutti di più potremo toglierci belle soddisfazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della partita contro il Bologna che lo vedrà affrontare il fratello Pippo, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Lazio Simone inzaghi. Ecco le sue parole. "Per me domani sarà una gara particolare, sarà emozionante sfidare mio fratello. Da calciatore è già successo. Sarà emozionante per noi e per i nostri genitori. Fummo convocati insieme da Trapattoni per giocare insieme in Nazionale e fu un bel traguardo. Sotto natale abbiamo pensato a fare gli auguri, ci siamo sentiti con mio fratello ma non abbiamo parlato del match. Affronteremo un Bologna molto organizzato e compatto, in corsa per la salvezza. Mio fratello riuscirà a portare la nave in porto. Conteranno le motivazioni dei giocatori. Domani posso scegliere e valutare quale sarà la formazione migliore"

Sulla formazione e su Leiva. "Si è allenato bene, ha buone possibilità di giocare. rientrando Leiva abbiamo una pedina in più importante per il nostro scacchiere. Serve grande gara. Son tutti arruolabili. non ci saranno Durmisi e Berisha. Proveremo a recuperarli per sabato"

Regalo da chiedere: "Vorrei che tutti insieme riuscissimo dare di più a questa Lazio, io in primis. Tutti insieme possiamo ottenere grandi cose. E' un campionato equilibrato, ogni domenica ci sono insidie ma dando tutti di più possiamo toglierci belle soddisfazioni"

Su Luis Alberto. "Sarà della partita. Immobile e Milinkovic si sono allenati solo oggi per la prima volta e dovrò parlare con loro per valutarli"

Sul terzo posto. "La classifica è corta, l'Inter ha avuto un rallentamento e noi dobbiamo essere ambiziosi, giocare con lo stesso spirito di domenica"

Finisce qui la conferenza di Inzaghi