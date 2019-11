LIVE TMW - S. Praga, Boril: "Non abbiamo paura, vogliamo i tre punti"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato al Sinobo Stadium, Praga

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

17.35 - Alla quinta stagione con la maglia dello Slavia Praga, in gol in questa Champions nella gara d'andata contro il Barcellona, oltre che al preliminare contro il Cluj, l'esterno sinistro Jan Boril risponderà tra poco alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del Sinobo Stadium di Praga. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com.

17.57 - Iniziata la conferenza stampa di Jan Boril

Di solito in autunno giochi poco, salvo poi trovare più spazio a marzo: te lo aspetti anche quest'anno

"Spero di partire titolare, speriamo di vincere questa partita. Cambierebbe la nostra stagione ulteriormente"

Che Inter ti aspetti domani?

"A San Siro abbiamo giocato bene, ma l'Inter riusciva sempre a ripartire. Abbiamo preparato bene questa partita e vogliamo fare altrettanto bene per vincerla"

Come fermerete Lautaro e Lukaku?

"Ci sto pensando, stiamo guardando molto i video delle loro giocate. Lautaro va ovunque, Lukaku tiene tutti i palloni e protegge con un gran fisico. Speriamo di essere pronti a difendere bene e soprattutto non subire gol"

Sentite la pressione addosso nell'essere l'unica squadra ceca in Champions?

"Proviamo a giocare un bel calcio. Ci mancano dei punti in questa Champions per quanto fatto vedere. Ci segue l'intero Paese e faremo di tutto, qualsiasi cosa per vincere questa partita. I tifosi sono con noi e ci aiuteranno"

L'Inter attacca e segna spesso in apertura...

"Beh anche il Barcellona. Ce la metteremo tutta perché l'Inter non riesca a segnare, ancora di più all'inizio del match"

Come si spiega il fatto che in alcune gare non riuscite a segnare nonostante le tante occasioni create?

"Il nostro gioco richiede molte energie e spesso non riusciamo a trovare la rete. Stiamo lavorando per diventare più efficaci. L'Inter è fortissima, ma a Milano abbiamo giocato alla pari. Non abbiamo paura, siamo pronti a giocare la nostra partita"

18.15 - Terminata la conferenza stampa di Jan Boril