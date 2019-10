LIVE TMW - Salisburgo-Napoli, Wober: "Siamo in fiducia, domani ci crediamo"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: inviato a Salisburgo

12.54 - Sarà Maximilian Wöber, difensore del RB Salisburgo, ad accompagnare il tecnico Marsch nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà gli austriaci ospitare il Napoli domani sera alle 21, nell'ambito della terza giornata della fase a gironi di Champions League. A breve tutte le sue parole in diretta scritta su TMW.

13.01 - Ecco Marsch e Wober, appena arrivati in sala stampa.

Che impatto potrebbe avere la partita di domani sulla qualificazione?

"Non ci pensiamo. Abbiamo tanta fiducia dopo i risultati ottenuti. Se non dovessimo fare risultato domani ci rimarrebbero comunque tre partite nel girone. Siamo in fiducia".

Il Napoli arriva qui con un gioco molto offensivo. Quanto vi impegnerà in difesa?

"Credo più o meno come quella contro il Liverpool. Anche loro hanno 5-6 attaccanti di grandissima qualità. Non sarà facile per noi, di sicuro dovremo dare il 100% sin dai primissimi minuti, non dormire come fatto all'inizio della gara contro il Liverpool. Vogliamo provare a tenere inviolata la nostra porta".

Hai giocato con Younes all'Ajax. Lo hai sentito in questi giorni?

"Lo conosco molto bene, mi ha aiutato molto ad Amsterdam. È un grandissimo giocatore, con grande qualità, non sarà facile sfidarlo. Non ci siamo ancora sentiti, di sicuro domani ci parleremo".

Hai accennato ai brutti primi minuti di Liverpool. Come volete evitare domani una cosa del genere?

"Beh, noi siamo una squadra giovane. Era la prima volta in cui giocavamo contro una delle migliori, se non la migliore squadra del mondo. Forse siamo partiti con un po' di timore reverenziale, ora abbiamo imparato da quei minuti e vogliamo evitare di ripeterli".

Hai sorriso quando parlavamo delle ultime dieci partite del Napoli.

"Sì, perché non le abbiamo certo viste tutte. Cerchiamo di essere sempre preparati, poi però abbiamo voglia di andare in campo e combattere lì".

Si conclude qui la conferenza stampa di Wober.