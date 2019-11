LIVE TMW - Salisburgo, Ulmer: "Abbiamo qualità, dobbiamo essere più incisivi"

Andreas Ulmer, capitano del Salisburgo parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida del San Paolo contro il Napoli

Andreas Ulmer, capitano del Salisburgo parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida del San Paolo contro il Napoli, decisiva per le sorti degli austriaci in Champions League. Potrete seguire le sue parole su Tuttomercatoweb.

Che rapporto hai con Haaland?

“È un ragazzo eccezionale, è un piacere allenarsi con lui e ci sta aiutando molto”.



Il Napoli è in ritiro come pensi possa cambiare qualcosa nella gara?



“È una situazione che non ho mai vissuto, onestamente non so come reagirei da calciatore”.



Come prepari le partite internazionali?



“Ogni gara ha una storia diversa, ti trovi ad affrontare squadra con caratteristiche diverse quindi anche il modo di preparare le gare è sempre diverse”.



Che differenze ci saranno rispetto alla gara dell’andata e dove potete migliorare?



“Nella prima gara abbiamo mostrato la nostra qualità, forse dobbiamo solo essere più incisivi nella fase offensiva del gioco”.