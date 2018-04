LIVE TMW - Samp, Giampaolo: “Genoa diverso con Ballardini, domani sfavoriti”

Tempo di derby a Genova. Ultima seduta per la Sampdoria che si appresta alla strscittadina con il Genoa di domani sera. Fra pochi istanti mister Marco Giampaolo incontrerà i media in conferenza dal centro sportivo “Gloriano Mugnaini”. Segui il live testuale su Tuttomercatoweb.com.

Domani c’è il derby.

“Il derby è dei tifosi, è un’affare di famiglia. Noi, calciatori e allenatore, dobbiamo interpretarlo al meglio questo tipo di sentimento. Bisogna distinguere tra calcio e pallone. Di pallone possono parlare tutti, il calcio non è per tutti”.

Chi sarà favorito?

“Una settimana fa eravamo morti...Partiamo sfavoriti e siamo sempre morti. So che percorso può fare la Samp, siamo lì da tanti mesi e l’obiettivo è restarci per giocarci un obiettivo straordinario, non ordinario, fino alla fine della stagione”.

Il record?

“Sono appeso ai miei giocatori per la storia”.

Come sta la squadra?

“Abbiamo ancora un allenamento domani mattina, deciderò domani chi far giocare, se chi ha fatto bene a Bergamo o chi ha recuperato”.

Ci saranno sorprese in vista?

“Dipende cosa sono per voi le sorprese. Caprari trequartista non lo è”.

Sorpresa Andersen in campo?

“Non lo è”.

Che Genoa si aspetta?

“Sono una squadra quadrata, che stanno sempre in partita. Per domani sera prevedo una gara complicata sul piano della contrapposizione, ovvero una partita fisica e non solo tecnica. Ho grande rispetto per il Genoa, lo dissi anche alla vigilia dell’andata”.

E’ un Genoa diverso con Ballardini?

“I numero sono importanti, Ballardini ha fatto un grande lavoro, ma Juric per me è un bravo allenatore. Ripeto, sono una squadra diversa rispetto ai derby che abbiamo disputato in precedenza”.

I tifosi stasera andranno in ritiro a dare la carica alla squadra.

“Saremo di più allo stadio ma all’andata eravamo meno. Se la Samp oggi è lì a giocarsi un obiettivo importante credo lo debba anche ai suoi tifosi, che l’hanno sostenuta senza sosta. Il nostro pubblico in questo senso ha fatto spesso la differenza in positivo”.