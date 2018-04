LIVE TMW - Samp, Giampaolo: “Siamo ancora in corsa per l’Europa”

Fonte: Inviato al “Ferraris” di Genova

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria che sa di speranza per la Sampdoria. I blucerchiati hanno battuto 4-1 il Cagliari al “Ferraris” e sono ancora in corsa per un posto in Europa League. Tra pochi istanti il tecnico Marco Giampaolo parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

La vittoria di oggi?

“Non è stato tutto facile oggi, anzi è stata una partita pesante perchè avevamo l'obbligo di vincere: la squadra è stata brava perché ha fatto una gara di personalità. Eravamo predisposti alla vittoria. Non è comunque stato facile, siamo stati attenti, qualitativi nel primo tempo ed il secondo tempo, a dirla proprio tutto, avremmo potuto gestirla meglio, ma comunque abbiamo capito cosa ci fosse da fare ed infine il gol di Ramirez e la superiorità numerica hanno chiuso la partita. Siamo ancora in corsa per l'Europa”.

Il cambio Quagliarella-Ramirez?

“Non avevo attaccanti in panchina e ho preferito portare Ramirez. Mi dispiaceva tenere fuori un centrocampista, perchè i titolari di oggi stavano tutti bene. Praet sa far tutto”.

I tifosi?

“Stanno facendo come i gregari nel ciclismo: ti aiutano nella volata. Ci hanno sempre sostenuto incessantemente: i tifosi oggi sono il valore aggiunto di questa squadra”.

Kownacki?

“Migliora di giornata in giornata, è affidabile. Andersen a breve diventerà appetibile per i più grandi club: dipende solo cosa gli dirà la testa. Brava la Società, bravo chi fa scouting a trovare questi giovani che fanno davvero la differenza”.

La lotta europea.

“Ai giocatori ho detto che cosa siamo davvero lo capiremo il 20 di Maggio: le prossime due gare, belle e pesanti, ci misureranno sul piano della crescita mentale. La Samp nelle prossime gare può davvero fare quel salto di qualità mentale. Ad oggi, comunque, siamo a più otto e quindi il campionato su noi stessi lo abbiamo vinto”.

La prossima a Reggio Emilia?

“Mi auguro di giocare contro il Sassuolo come se giocassimo in casa".