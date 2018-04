LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "C'è spazio per fare qualcosa di straordinario"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Dall'inviato a Bogliasco (GE)

Archiviato il pareggio a reti bianche nel derby, la Sampdoria è chiamata a superare un ostacolo molto arduo. I blucerchiati domani alle 18 affronteranno all'Allianz Stadium una Juventus ferita e arrabbiata dopo i fatti di Madrid. In vista del match di Torino, alle 13 il tecnico Marco Giampaolo parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com

13.04 - Inizia la conferenza stampa.

Troverà una Juventus arrabbiata.

"La partita sulla carta è proibitiva. La Juventus ha perso l'ultima partita a Genova contro di noi poi ha fatto 16 vittorie, 4 gol subiti. Poi le partita vanno giocate e le dimostrazioni sono i due quarti di Champions dove la Roma ha ribaltato la gara e la Juve è mancato poco che lo facesse. Poi sono realista e so che è una partita di un certo tipo che la Samp giocherà con la migliore formazione, proprio perchè non faccio calcoli. Sono consapevole della forza della Juventus e che mercoledì ha fatto una delle gare più belle della gestione Allegri. Proprio per questo è una squadra che fa paura".

La gara dell'andata.

"La partita me la ricordo. Abbiamo anche avuto buona sorte perchè qualche occasione l'abbiamo concessa. Dobbiamo far meglio di quella gara lì".

A sinistra hai qualche dubbio?

"Murru non c'è, come Bereszynski. A destra gioca Sala, a sinistra devo ancora decidere perchè va contestualizzata alla partita di mercoledì".

Strinic non è stato accantonato?

"Io gliel'ho detto personalmente e davanti ai suoi compagni. Il fatto che sia in scadenza non mi interessa. Strinic ha avuto problemi di natura fisica, ha perso un po' di massa perchè ha avuto dei problemi. Si è inserito all'interno di un contesto squadra e a lui ho detto che nel momento in cui lo rivedrò in campo con spirito e attivazione mentale forte non ho nessun problema a farlo giocare. Sta meglio rispetto a qualche mese fa e conto di impiegarlo, non so domani".

TMW: come si recuperano le energie dopo una gara dispendiosa come il derby?

"Il derby è dispendioso. La Samp ha fatto una grande partita contro il Genoa perchè non ha mai concesso nulla. Noi abbiamo cercato di far la partita. Il derby è stato giocato meglio rispetto ad altri che abbiano vinto. Poi c'è stato un grande dispendio di energie ma l'obiettivo è che ora si deve ballare. ogni partita è importante per continuare a ballare".

Ballardini non si è seduto sulla sedia della Samp.

"L'importante è avercela la sedia (ride ndr)".

TMW: Torreira e Praet mercoledì si sono allenati a parte. Sono recuperati?

"Si, si. I differenziati sono per permettere ai giocatori di recuperare al 100%. Praet l'ho visto affaticato, poi lui è un motore straordinario, aveva subito qualcosa e la paura che potesse incappare in qualche fastidio muscolare".

Come sta Barreto?

"Sta bene, ha recuperato al 100% e domani gioca".

Che Sampdoria vuole domani?

"Ai ragazzi ho detto che c'è sempre spazio per fare un qualcosa di straordinario. Ho detto che ce la giocheremo con la migliore formazione per quel tipo di partita e dobbiamo fare le cose meglio rispetto alla miglior partita disputata. L'unico modo per avere chances è non regalare la palla sistematicamente alla Juve, non difendere sistematicamente davanti alla porta. Dobbiamo fare una roba fuori dall'ordinario però andiamo lì per giocare la partita".

Le parole di Buffon?

"Ne hanno parlato tutti. Io penso che ci sia differenza fra chi fa amministratore delegato e si prepara tre mesi per parlare e chi gioca a calcio. Capisco Buffon. Hai fatto una partita straordinaria a Madrid, non hai mai vinto la Champions e hai quasi 40 anni. Devi entrare nel sentimento del giocatore. Lì c'è passione, sentimento, sport. Tutti quelli che lo hanno, tra virgolette, bacchettato sono ragionieri da scrivania".

Chi la preoccupa di più per la corsa europea?

"Dobbiamo guardare noi stessi. Alla fine della partita chiedo cosa hanno fatto gli altri ma non mi preoccupo prima. Dobbiamo far punti noi. I ragazzi sanno quali partita devono vincere e sanno quali partite sono difficili e dove bisogna grattare il fondo del barile per fare risultato. Sono tutte squadre forti, il Torino ha i numeri per fare l'Europa League, la Fiorentina ha tradizione, il Milan è fuori categoria e l'Atalanta ha acquisito la mentalità internazionale".

Gli occhi saranno puntati sull'arbitro.

"Ho già detto che oggi il VAR è un elemento di garanzia. Non è infallibile. Assistere ad una partita di Champions senza VAR è come essere tornati indietro di 20 anni, sembra un calcio da preistoria. Oggi il VAR può sbagliare ma comunque abbiamo fatto un bel passo in avanti. Il blasone lo pagavi, adesso qualche tutela c'è e gli arbitri son più sereni".

Domani ci sarà un arbitro esordiente?

"Non la valuto. Probabilmente vogliono far fare esperienza a chi la deve fare. Le dinamiche sono tante, magari arbitra una grande partita. Non ho nessun tipo di pregiudizi".

Il presidente le ha detto che resterà alla Samp.

"Io alla Samp sto bene. Mi fanno lavorare bene. L'ho sempre detto e lo ribadisco. Poi la mia intenzione è continuare perchè sto bene poi finiamo il campionato, ci sediamo e vediamo cosa vogliamo fare. Stiamo assieme se stiamo bene. Poi se tu la pensi in una maniera e io in un'altra, al di là del contratto, dico 'Grazie Presidente' e vado. Questo non è il mio pensiero".