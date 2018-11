LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Dramma non va confuso con una gara di calcio"

Fonte: Con la collaborazione di Sampdorianews.net

13.10 - Conclusa la conferenza stampa di Marco Giampaolo.

13.10 - Qual è il clima del derby dopo la tragedia del ponte Morandi? "Nello sport ci deve essere la rivalità, lo sfottò, anche in quello si sta insieme".

13.08 - Che Genoa ti aspetti? "Una squadra aggressiva, che non ti fa giocare e con attaccanti alti bravi a sfruttare gli spazi. Tutte cose sulle quali siamo preparati. Hanno uno spirito battagliero, ci marcheranno a uomo e proveranno a toglierci spazi e lucidità. Bisognerà essere bravi a fare la nostra la partita, ma li rispetto molto e bisognerà fare una partita anche in base alle loro caratteristiche. Mi piace molto anche Juric, come allenatore e come uomo. Ho molto rispetto per il Genoa, ma ho molta fiducia nella Sampdoria".

13.08 - Il Genoa arriva da un momento difficile. "Ogni partita è diversa dalle altre. Fino a tre gare avevamo la miglior difesa, poi abbiamo sciupato quel patrimonio. Io faccio affidamento solo sulla mia squadra, tutto il resto non mi interessa nulla".

13.07 - Genoa e Samp sono due mondi opposti? "Si. I riferimenti di Juric sono più a uomo, i miei più a zona. Filosofie opposte che nascono anche dal vissuto, dagli insegnamenti ricevuti. Il derby resetta tutto, non si può pensare alle tre sconfitte precedenti. Questa è una gara diversa dalle altre e la puoi rendere diversa se la vivi, se la giochi, non se la subisci. Questa è una gara in cui non devi avere rimpianti, bisogna fare di tutto per provare a vincere".

13.05 - Molti giocatori non hanno vissuto il derby. "I ragazzi parlano tra di loro. Ci sono i filmati, i video. Ci sono i nostri tifosi che verranno a trovarci in Hotel come sempre, c'è poco da studiare".

13.04- Che gara ti aspetti? "Più che del Genoa mi aspetto una Samp che giochi a calcio. Non voglio che la squadra cambi modo di giocare perché domani si gioca il derby. L'agonismo fa parte della partita di calcio, voglio che la squadra giochi a calcio".

13.03 - Come stanno i giocatori infortunati? Li abbiamo rimessi a posto negli ultimi giorni. Qualcuno ha recuperato, dubbi di formazioni li hai sempre. E' forse la partita più semplice da preparare. Sul piano delle emozioni, delle motivazioni, i giocatori la sentono già. La sosta è stato un vantaggio perché abbiamo rotto quel trend negativo, era necessario resettare".

13.00 - Ha inizio la conferenza stampa: "Il derby ha un valore sportivo importante per la città. Il dramma non va confuso con una partita di calcio. Il derby per chi l'ha vissuto sa che è una partita particolare, bella da vivere".

