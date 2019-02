LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Errori? Merito del Napoli, è di un altro livello"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria a breve in conferenza risponderà alle domande della stampa dopo la sconfitta contro il Napoli.

Sui tanti errori: "Ci sono i meriti del Napoli ed i demeriti nostri, ma la qualità del Napoli ti porta a fare degli errori. Il secondo gol subito così in fretta è stato pesante da digerire, poi ci siamo rimessi a posto ma il Napoli ha grande qualità".

Ko che ridimensiona la Samp? "No, non usciamo ridimensionati. Perdere qui ci può stare, usciamo ridimensionati quando non giochiamo e non proviamo a farlo. Qualche partita si perde, la corsa è lunga e questo ko ci può stare e non cambia nulla. Anche nella sconfitta abbiamo provato a giocare a calcio. Il rammarico è non averla riaperta per renderla più difficile, poi col 3-0 è finita ma continuo a credere nella mia squadra, siamo in tanti per quei posti".

Difficoltà fisiche o è merito del Napoli? "Il Napoli ha tanti meriti in questa partita, è una squadra molto forte, di un livello diverso rispetto al nostro e può metterla su certi binari. Mi dispiace solo non aver fatto un gol per tenerla aperta fino al 95' come accaduto ad esempio a Torino. Quelli sono gli obiettivi per una squadra come la nostra quando gioca contro Juve o Napoli".

Hamsik in Cina a mercato chiuso, se le togliessero Quagliarella come reagirebbe? "Non decide solo una persona, la scelta di Hamsik è personale ed avrà concordato col club. Sono più avanti rispetto a quello che sappiamo noi".

