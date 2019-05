LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Giocato in modo serio. Gabbiadini crescerà"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

17.32 - Dalla sala stampa dello stadio Ennio Tardini di Parma, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo analizza il pari ottenuto in casa dei crociati di D'Aversa, passati in vantaggio, ribaltati fino a raggiungere un doppio vantaggio che i padroni di casa hanno però saputo annullare nella ripresa con i gol di Kucka e Bastoni. A breve le parole del mister abruzzese in diretta scritta su TMW:

Prende la parola il tecnico: "Due errori individuali hanno compromesso la vittoria ma la Samp ha giocato in modo serio, onorato la maglia, e in questo momento contano poco questo tipo di errori perché la classifica è definita. E' sottile il passaggio tra far bene o male, ma la squadra è stata brava. Io sono sempre molto critico ma oggi mi sono piaciuti, devo dirlo".

Abbiamo visto giocare Jankto in modo diverso rispetto a quello che chiede alle mezzali.

"Ha caratteristiche un po' diverse rispetto agli centrocampisti, è andato a fare giocate nella zona di campo che gli viene più congeniale. Da mediano ha meno spazio per correre, quindi dobbiamo chiedergli qualcosa di diverso".

Le prove di Caprari e Gabbiadini come le giudica?

Caprari è in crescita, Gabbiadini è con noi da quattro mesi e deve entrare meglio nelle mie idee di gioco, ma il ragazzo fa le cose per bene e non è uno che se ne frega. Con questa predisposizione non puoi far altro che migliorare".

17.40 - Termina qui la conferenza stampa di Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria.