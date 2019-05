LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Il mio futuro lo decideremo fra dieci giorni"

Fonte: Inviato a Marassi

17.22 - Sconfitta interna per la Sampdoria che è stata battuta 2-1 dall'Empoli al "Ferraris". Fra pochi istanti il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.31 - Marco Giampaolo entra nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

Blackout nella ripresa?

"La partita sostanzialmente è stata equilibrata. Forse l'Empoli aveva qualche risorsa in più sul piano nervoso nei 95 minuti. Perdere non va mai bene perché io penso che quando chiudi la stagione devi farlo in ascesa perchè è da lì che si può ripartire. Siamo abituati a questi finali di stagione dove c'è l'ordinario che non va bene. Dobbiamo cercare i motivi per sovvertire la tendenza".

Questo passo indietro influirà sul tuo futuro?

"Quando ho detto che il mio futuro dipende dai calciatori è perchè ho tentato la strada della responsabilità. Il futuro non dipende dai miei calciatori. Il mio futuro lo decideremo fra dieci giorni. Ora, dopo una sconfitta, non è giusto parlarne. Ho già detto che non voleranno stracci con la società con cui ho un rapporto straordinario. Cercheremo di percorrere la strada migliore".

Lo strano ambiente che si è creato nella ripresa?

"Perdi, gli altri diranno questo ma nella preparazione in settimana non è così. Poi hai ragione se fai risultato, hai torto se non lo fai. La sconfitta non fa bene per la nostra credibilità, a prescindere dal fatto che il risultato interessasse ad altri. La Sampdoria non deve perdere in casa con l'Empoli, al netto delle motivazioni. In settimana la squadra non ha tirato remi in barca. La sconfitta apre il campo a un milione di commenti".

Come ha vissuto la squadra e l'ambiente le voci societarie?

"Non ha influito sull'umore della squadra e sul modo di lavorare. La squadra ha fatto le cose per bene. Le voci sulla cessione vanno avanti da tempo ma la squadra non è stata mai toccata".

Non sappiamo se i punti saranno più o meno rispetto all'anno scorso?

"C'è stato un momento in cui la squadra poteva fare di più. Ci abbiamo creduto, anche i calciatori. E mi riferisco agli appuntamento cruciali con Atalanta e Roma in casa. Contro i giallorossi potevamo fare risultato così come contro i bergamaschi perchè la differenza la fai negli scontri diretti. Ci sono saltate quelle partite e la squadra ha perso fiducia. Poi il finale di campionato è stato figlio degli episodi. Noi dobbiamo capire cosa siamo in grado di fare per far sì che le stagioni non diventino più ordinarie".

17.38 - Termina la conferenza stampa di Giampaolo dopo la sconfitta interna contro l'Empoli.