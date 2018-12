LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Juve cannibale. Rigore Ferrari? Assurdo"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 2-1 la sfida tra Juventus e Sampdoria, gara della 19esima e ultima giornata del girone di andata della serie A. In gol Ronaldo al 2' di gioco, il pari di Quagliarella sul rigore al 33esimo, il raddoppio di CR7 al 20esimo della ripresa su penalty. Annullato un gol ai blucerchiati di Saponara, dopo che l'azione è stata rivista dall'arbitro Valeri alla Var. I bianconeri chiudono il girone di andata a 53 punti, record assoluto di sempre. In conferenza l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, commenta il match nel post partita. Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "La Juventus è forte, si prende tutto. E' cannibale. Per fare il risultato qui a Torino c'è bisogno di più cose: episodi a favore, partita giusta, sperando che l'avversario ti sottovaluti. Si poteva dare una sportellata in più. Dopo l'1-1 la squadra si è sciolta, fino al 95esimo. Per me, moralmente, la gara è finita 2-2, per gli episodi che ci sono stati e per la gara che abbiamo fatto. Commentare gli episodi? Quel punto lì non me lo restituiscono... resta il rammarico, è il valore di una prestazione positiva".

VAR - "Meglio l'applicazione dello scorso anno. Il fallo di Ferrari? Le dinamiche del calcio superano il regolamento. Un burocrate può darlo. E' un rigore assurdo. Ma non mi piace fare polemica. Fa parte del gioco, alcune volte il regolamento non serve a nulla. Il gol di Saponara? Parte da un passaggio indiretto... non so nemmeno cosa dica il regolamento. Quel rigore alla Juve non è da dare, nemmeno se viene giù il padreterno".

ALLEGRI - "Ho parlato con lui, di tutto tranne che di calcio".

Termina la conferenza alla 15.22.