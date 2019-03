LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "La partita più dura di questo campionato"

Fonte: Inviato a Marassi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sconfitta casalinga per la Sampdoria che, probabilmente, saluta le ultime ambizioni d'Europa. La formazione blucerchiata è stata battuta a Marassi dall'Atalanta 2-1. Fra pochi istanti il tecnico Marco Giampaolo analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Sulla sconfitta casalinga.

"La partita è stata troppo fisica, situazione in cui l'Atalanta primeggia. Quagliarella ha lasciato qualcosa per strada. Se la partita è fisica paghi. Forse alcune volte potevamo far girar meglio il pallone e farli correre di più. Forse è stata la partita più dura di questo campionato, nei valori fisici. Ha vinto l'Atalanta, brava l'Atalanta".

Praet calato nel secondo tempo.

"E' un po' calato ma ha saputo giocarla la partita, come Ekdal e Linetty. Non siamo stati precisi a tenerli lontano dalla porta. Siamo stati un po' timidi all'inizio. Poi siamo scesi sul piano della battaglia. Qualcosa di meglio, dal punto di vista tecnico, potevamo farlo".

I cambi forzato l'hanno portata ad impostare un secondo tempo diverso?

"Nella mia testa c'era Defrel insieme a Gabbiadini e Quagliarella. Sarebbe stato un cambio offensivo come Jankto. Si è fatto male Saponara e ho preferito far giocare Ramirez".

Piccolo diverbio di Gasperini-Ienca nel tunnel,

"Non l'ho visto perché penso sia successo non nel post partita. Me l'hanno raccontata ma ho sentito Romei, penso vi dirà qualcosa in più lui. Non ho parlato nemmeno con Ienca. Mi hanno detto che c'è stato questo episodio che con la partita non c'era nulla".

Situazione europea che si complica?

"Io ho detto che la continuità che premierà la squadra. Questa è una battuta d'arresto con una squadra che ci precedeva di due punti. Ci sono ancora tante partite e non dobbiamo abbandonare la lotta".