LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "La squadra c'ha provato in tanti modi"

Pareggio nel derby della Lanterna per la Sampdoria. I blucerchiati non sono riusciti a trovare il quarto successo di fila nella stracittadina contro un Genoa ordinato in difesa. Fra pochi istanti Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ti aspettavi questo tipo di partita?

"Sulle nostre origini mi aspettavo venissero più alti a prenderci e invece ci hanno attesi. Il Genoa ha fatto una grande densità a metà campo, me l'aspettavo, abbiamo lavorato per trovare spazi dove attaccare. La squadra ci ha provato in tanti modi, forse ci è mancato qualcosa negli ultimi venti metri. L'atteggiamento è stato di una squadra che ci ha provato, che voleva vincere. Il Genoa ha fatto la sua partita ed è stato bravo a non farci far gol".

I cambi dei due terzini?

"La partita è stata condizionata, per quanto mi riguarda. Quei due cambi non li avrei fatti mai nella vita. Purtroppo noi siamo sempre un po' recidivi. Non mi ha messo nella condizione di fare il terzo cambio prima. La partita è stata dura sul piano fisico e si poteva perdere un altro giocatore. Non ho potuto dare linfa offensiva perchè lì un po' di lucidità l'abbiamo persa".

Commentato l'episodio di Praet?

"Non l'ho rivisto e non ho elementi per commentare".

Quanto ti può dispiacere non aver centrato la quarta vittoria nel derby?

"Non per me ma per il mondo Samp. Ci metterei la firma subito però perchè il derby non è una partita semplice. Gli ultimi quattro sono stati straordinari per i risultati. Io sono sempre molto contento quando la squadra ci prova, poi so che il derby va oltre ogni tipo di valutazione".

La lotta per l'Europa?

"Il nostro obiettivo è arrivare fino all'ultima giornata per un posto in Europa, che sarebbe un risultato straordinario ma ormai ci siamo. E' dura per tutti: un punto o due punti sposta poco. Poter arrivare all'ultimo per quel tipo di obiettivo sarebbe straordinario. E giocheremo per quello".