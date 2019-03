LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Lavoriamo per alzare il livello di autostima"

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

Riprendere il cammino. E' questo l'obiettivo della Sampdoria che deve mettersi alle spalle la sconfitta casalinga contro l'Atalanta. I blucerchiati saranno impegnati domani pomeriggio al "Mapei Stadium" contro il Sassuolo. Fra pochi istanti il tecnico Marco Giampaolo interverrà in conferenza dalla sala stampa del centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

12.55 - Inizia la conferenza stampa.

Come ha lavorato la squadra in questi giorni?

"La sconfitta di domenica scorsa poteva anche essere evitata. Il pareggio poteva anche essere più giusto. I numeri della gara sono buoni, nella contrapposizione fisica. La squadra non ha fatto male. Loro sono stati più bravi negli episodi più decisivi. La differenza fra noi e l'Atalanta, faccio l'esempio loro, è che i neroazzurri hanno acquisito, attraverso le gare in Europa, una certa consapevolezza nell'affrontare la partita. La Samp va alla ricerca della consapevolezza in partita. Bisogna lavorare su questo salto di qualità. Voi mi direte come? La strada è lunga ma io la squadra la pungolo sotto questo punto di vista per alzare il nostro livello di autostima. In questo senso la gara con il Sassuolo è un'ulteriore prova per arrivare a quel tipo di consapevolezza che oggi ha l'Atalanta".

Il fatto di vincere per forza per mantenere il sogno Europa lo vede come un peso?

"Non bisogna vincere obbligatoriamente. Noi rispetto al girone di andata abbiamo quattro punti in meno, numeri alla mano. Noi nelle prossime cinque partite, vedendo sempre il girone di andata, abbiamo fatto due punti. Bisogna giocare con un certo tipo di consapevolezza, bisogna giocare le partite con autostima sennò non puoi vincere. Sono esperienze che devi maturare attraverso il percorso che devi fare. Domani sarà una partita tosta e complicata".

Fisicamente come ci arriva la squadra dal punto di vista fisico?

"Al netto di quelle che sono le assenze, la squadra ci arriva bene. Ramirez non c'è, Saponara nemmeno".

TMW: sarà una sfida fra due squadre che si assomigliano. Quale può essere la chiave?

"Le squadre cercano di fare calcio entrambe ma lo fanno con le loro caratteristiche. Hanno un'idea in comune che è quella di giocare le partite Avrà la meglio chi riuscirà a sfruttare le occasioni".

Hai studiato qualcosa per la trequarti?

"A trequarti gioca o Defrel o Praet. Ognuno lo interpreterà con caratteristiche proprie".

Hai avuto modo di parlare con Defrel?

"Quella è la sua vita privata che essendo un personaggio pubblico, deve rispondere. Io non faccio il guardiano dei calciatori. Penso sia stato un danno di immagine per il calciatore stesso e per la società stessa. Penso anche per sé stesso perché poi sono uscite delle cose non vere. Lui deve rispondere alla società per l'immagine che si porta dietro e poi sul campo. Questa settimana si è allenato benissimo, si è sentito in colpa ma ha fatto bene ed è motivato. E' convocato, poi non so se gioca o non gioca".

Ritieni equa la sanzione comminata a Gasperini?

"Probabilmente no. Ha pagato lo stato d'animo, l'umore perchè poi tutte le volte che torna a Marassi con la Samp è preso di mira per quelli che sono i trascorsi. Se la poteva risparmiare, ha pagato quello che il giudice riteneva dovesse pagare. Ma questo non c'entra nulla con la sconfitta. Hanno deciso così, il suo stato d'animo non era dei più sereni, era nervoso ma non ci cambia nulla".

Il fatto che il Sassuolo utilizza tanti uomini per andare in gol e non ha un cannoniere da 20 reti può essere un problema?

"Non è un problema. E' una squadra forte. Ha giocatori forti che mi piacciono molto. Gente che sa dar del tu al pallone, ha ottime alterative e che gioca bene. E' una squadra che esprime un calcio ambizioso. E' una squadra di grande rispetto che ha fatto risultati importanti in questo campionato. Stimo molto De Zerbi, ha 40 anni e davanti a sé ha un futuro luminoso".

13.09 - Termina la conferenza stampa.