LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Posta in palio alta, 90 minuti ad alto livello"

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

Le notizie societarie sullo sfondo, la gara contro il Milan all'orizzonte. Settimana importante in casa Samp che domani sera scenderà in campo contro i rossoneri in una gara importantissima per le ambizioni europee. Alle 13 il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo incontrerà i media in conferenza stampa per presentare il match del "Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.00 - Inizia la conferenza stampa.

Come sta la squadra?

"Gli argomenti sono tanti. A cominciare dall'importanza della gara contro un avversario forte che a me piace molto per come è stato costruito, per la qualità dei calciatori e per come gioca. Mi piace anche l'allenatore, sarà una squadra che competerà fino alla fine del campionato in Champions. Abbiamo avuto un'esperienza col Milan due mesi fa dove disputammo una grande partita, ci è stato sfavorevole solo il risultato ma sarei felice che la squadra ripetesse quella gara. Le Nazionali rappresentano grande prestigio per il club ma a questo giro ci hanno lasciato più di una scoria. Abbiamo avuto anche un giorno in meno, la squadra l'ho ritrovata tutta assieme ieri e non abbiamo avuto molto tempo e spazio per fare cose pertinenti. Però mi fido della squadra perché i ragazzo sanno cosa fare. La cosa che dobbiamo mettere apposto è riallinearci al piano della competizione":

TMW: cosa mettere a punto rispetto alla gara di Coppa Italia?

"Ci ha solo dato torto il risultato, molte volte figlio di episodi. Mi è piaciuta la squadra e come ha giocato. Arrivavamo dal post vacanze natalizie e la partita l'abbiamo giocato sulle scorie della partita di campionato".

Come stanno Ekdal e Vieira?

"La situazione infortunati è in divenire. Domani c'è l'ultimo allenamento e faremo la conta di chi c'è o chi non c'è. La formazione la farò insieme a Baldari ma so che ne capisce e la farà molto competitiva".

Avete studiato il punto forte del Milan?

"Il Milan ha qualità. Ha giocatori con buona gestione della palla, forti nell'uno contro uno e non specula sull'avversario. Ci solleciteranno su tutti i piani. La differenza è sempre a vantaggio della qualità rispetto alla fisicità e il Milan ne ha tanta di qualità. Fuori casa non perde da molto, ha numeri e gioca le partite con personalità. Noi ci arriviamo bene perchè l'ultima vittoria ci ha dato autostima, dobbiamo fare altrettanto sul piano della prestazione. La posta in palio è alta per entrambe".

C'è speranza di recuperare uno fra Ekdal e Vieira?

"Io spero di recuperarli tutti e due. Se non recuperano, Praet può essere la soluzione".

Quagliarella protagonista in Nazionale.

"Quagliarella, anche a livello nazionale, è osannato. Come Totti o Del Piero, giocatori che quando andavano a giocare fuori casa o in Nazionale riscuotono affetto. La differenza la fa la gestione di questa emotività. Ho parlato con lui dopo la gara con l'Italia e lui si meraviglia di questa attenzione ma è consapevole che quando riscuoti questo consenso sei in una posizione che lo devi ripagare. Dove vai a cercare l'equilibrio? Dentro di te, nella capacità di farti fagocitare da quel clamore. Ci sono aspettative dietro a Fabio, aumentano con la popolarità. L'unica cosa che deve fare, e ne è consapevole, di veicolarla nella maniera migliore".

La formazione?

"Ho in mente di far giocare gli undici calciatori che stanno meglio, che sono competitivi sul piano fisico. Non ci sono solo Ekdal o Vieira con dei problemi ma metterò la formazione migliore dal punto di vista fisico in grado di far giocare 90 minuti ad alto livello. Non so chi giocherà".

TMW: il ritorno al gol di Defrel a Reggio Emilia.

"Defrel è un giocatore forte che mi piace molto. Non mi stupisce. Lo abbiamo preso perchè ne conoscevamo le caratteristiche. Per me è un giocatore che ha bisogno di continuità perchè quando lo abbiamo preso non giocava in maniera continuativa. Chi ha qualità le mette in mostra. Quagliarella per esempio ha avuto una continuità straordinaria. Gabbaidini, per fare un altro esempio, non ha avuto la stessa continuità negli ultimi anni. Deve ripristinarla così come Defrel. Non si discutono le qualità e le caratteristiche. E' un valore. Come io aspetto il rientro di Caprari, tutti giocatori che hanno qualità".

Barreto?

"Lo aspettiamo. E' fuori da quasi un girone, speriamo ma pensavamo di averlo recuperato. Ha avuto un incidente, abbiamo bisogno anche di lui".

13.17 - Termina la conferenza stampa.