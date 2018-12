LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Ragazzi bravi a non disunirsi dopo l'1-1"

Fonte: Inviato a Marassi

La Sampdoria torna al successo. I blucerchiati hanno superato 4-1 il Bologna nell'anticipo del sabato sera interrompendo un digiuno da vittoria che mancava dalla trasferta di Bergamo. Fra pochi istanti il tecnico Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Risultato arrivato grazie alla coerenza del tuo lavoro e dei ragazzi.

"Mi fa piacere. Le differenze nelle migliori espressioni della Samp si riconoscono. La Samp la conoscete tutti quando è in grado di fare partite a tutto tondo, senza discussioni. Siamo ancora convalescenti ma oggi si doveva vincere. Ci vedi mettere contenuti e personalità, devi credere in quello che fai perché le sconfitte minano le certezze. Dico sempre però che se nelle difficoltà sei aggrappato ad un canovaccio poi quel lavoro arriva in soccorso. I ragazzi sono stati bravi a non subire il contraccolpo dopo il pari del Bologna, sono stati bravi a non disunirsi e abbiamo trovato una grande serata con Caprari, Quagliarella e Ramirez che hanno capitalizzato qualsiasi cosa".

La prestazione di Vieira.

"Devo farlo giocare e farlo crescere. Aveva fatto bene a Roma, stasera ha sbagliato qualche pallone all'inizio ma non l'ha subito. Ho poi inserito Ekdal perchè servivano centimetri. Crescerà perchè ha più di qualcosa. Bisogna vedere ogni tanto a che punto sta ma è sveglio".

Meglio a Roma rispetto a oggi?

"Aveva meno responsabilità a Roma. Il peso è diverso, non conta l'avversario ma il momento. Per questo le valutazione devono essere riferite al momento".

Quanto sono contati i regali del Bologna e come ha mosso i tre attaccanti davanti per mettere in difficoltà il Bologna?

"Quando non vuoi buttare la palla devi assumerti i rischi. Lo facciamo noi e il Bologna. Se l'avversario è bravo, ti ruba palla e rischi. E' una filosofia. Gli attaccanti si sono mossi bene, Gaston ha fatto quasi l'attaccante aggiunto ma quando noi troviamo le difese a tre gioco con il trequartista alto. Cosa non mi è piaciuto è che se vinci 4-1 non puoi avere possesso palla minore del Bologna. Possiamo far meglio, dobbiamo far meglio".

Quagliarella sempre più letale in area.

"Fabio è in crescendo. Nel senso che quando vuol giocare le partite le gioca. Fabio gioca grandi partite quando rincorre gli altri perchè facendo così lo fa star dentro la partita e lo mette in condizioni di segnare. Se Fabio gestisce le cose non fa bene. Le dimostrazioni del capitano nel rincorrere, nel venire in contro, ti caricano di inerzia che ti mette in condizioni di fare gol. Questo è il Fabio che conosco, poi ogni tanto qualche pausa se la prende e ci sta anche. Ma noi dipendiamo dalla qualità delle prestazioni di Quagliarella".