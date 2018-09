LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Tireremo le somme dopo le prossime due gare"

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

Monday night per la Sampdoria. Il mini-ciclo dei blucerchiati sta per concludersi con la sfida interna di domani sera contro la Spal. Fra pochi istanti il tecnico Marco Giampaolo parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.04 - Inizia la conferenza stampa.

Il mini-ciclo di ferro sta per finire.

"Incontriamo una squadra che ci precede in classifica anche se le partite giocate sono poche. Ad oggi la graduatoria dice questo. Loro hanno iniziato bene questa stagione. Sarà una partita difficile come tutte".

Come ci arriva la squadra?

"Il ciclo lo sto rivalutando. Nel senso che non c'è tempo di pensare alla gara che hai giocato. Tre giorni sono pochi. Se hai un organico competitivo, giocare ogni tre giorni non è la fine del mondo. E' un'esperienza che fino ad ora la squadra ha gestito bene, sia nelle risorse mentali che fisiche. Finora il ciclo lo abbiamo intrapreso in modo brillante. Giochiamo le prossime due gare e poi tiriamo le somme".

TMW: come sta Caprari?

"E' rientrato in gruppo ieri, si è allenato questa mattina. E' convocato e disponibile".

TMW: si aspettava una partenza così della Spal?

"Ha un buon organico, è una squadra che è sempre stata competitiva. E' una squadra fisica, che ha davanti giocatori di qualità come Paloschi e Petagna, oltre ad Antenucci. Affrontare le squadre pensando al nome è la cosa più sbagliata. Dieci anni fa i pronostici erano più scritti quando le così dette grandi giocavano contro le così dette piccole. Ora devi schiumare sangue in ogni gara".

Quali sono stati i lati negativi nel giocare ogni tre giorni?

"Non ho trovato aspetti negativi. Nel senso che la squadra ha risposto bene. Abbiamo cercato di curare anche i particolari. Magari si può far meglio, con la disponibilità dei calciatori. La mia sensazione è che la squadra stia bene, domani abbiamo un banco di prova. La squadra, se si diverte, fa meno fatica. Se la squadra non si diverte fai più fatica come in tutti i mestieri".

Fare un ciclo a marzo e aprile sarebbe stato più pesante?

"Non lo so. Non sono in grado di dirlo. In genere i cicli lunghi si fanno in questo periodo".

Avete una delle migliori difese d'Europa.

"Anche lì è troppo poco per stabilire una casistica. Sono poche le partite. Bisogna aspettare e verificare i numeri nel medio periodo. E' tutto pre-maturo. Io posso parlare delle mie sensazioni che sono positive. Ad oggi abbiamo dimostrato forse di essere più solidi. Ma domani c'è una partita. Ci vuole equilibrio nel giudizio".

TMW: come procede il recupero di Saponara?

"Sta procedendo in quello che è la riabilitazione del recupero. Sta lavorando bene in campo con il prof. Borino. Il nostro staff tecnico sta facendo il massimo per darcelo il prima possibile".

13.12 - Termina la conferenza stampa.