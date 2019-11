LIVE TMW - Samp, Ranieri: "Bravi ragazzi. Ferrari? C'è un regolamento"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

17.25 - Pareggio interno per la Sampdoria che dà continuità al successo di lunedì scorso e prosegue nella mini-striscia positiva. Fra poco il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri analizzerà lo 0-0 contro l'Atalanta. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

La mancata espulsione di Ferrari?

"Sappiamo il regolamento. Se un avversario va verso la porta è rosso, se non va verso la porta è giallo. E’ chiaro. Ed è chiarissimo non andasse verso la porta. Se vogliamo ogni volta alimentare, alimentiamo. Purtroppo mi sono giocato due cambi per infortunio ma devo fare i complimenti ai giocatori perchè l’Atalanta è una grande potenza".

Squadra trasformata.

"Sono d'accordo. Ma piano piano arriveremo anche a quello. Io sono abituato a costruire una casa dalle fondamenta, poi metto i quadri e i fiori. Date tempo".

L'esclusione di Gabbiadini è stata una scelta tecnica o c'era qualche piccolo problema fisico?

"E' stata una scelta tecnica. Bonazzoli doveva attaccare lo spazio in velocità. Poi ho inserito Caprari perchè attacca anche lui la profondità".

La sosta è il momento giusto per recuperare i giocatori?

"Cercheremo di rivitalizzare quei giocatori che, senza offendere gli altri, hanno quella qualità in più. Ma allo stesso tempo devi correre come chi ha meno qualità".

Quagliarella?

"L'ho ringraziato perchè purtroppo si trova là ma non ha giocatori che possono dargli la palla come vuole. Ho saputo che negli ultimi due anni si è sbloccato più tardi. Ho visto che in allenamento sta centrando la porta. Siamo vicini".

Caprari le ha dato qualcosa in più?

"Ha fatto la sua buona partita anche lui".

Vieira?

"Anche lui, era affaticato. Forse avrei potuto osare di più".

Il 4-4-2 è il modulo che dà più garanzie?

"Perchè vedo che loro digeriscono bene questo. Per giocare col rombo i tre centrocampisti devono occupare più spazio nell’ampiezza del campo. Con questo modulo riescono a chiudere bene. Per il momento continuo così, non voglio passare dal modulo all’altro per disorientarli ma non è detto che nel prossimo futuro possa passare al rombo. Il 3-5-2 mi piace di meno".

Soddisfatto di questo primo bilancio?

"Sono soddisfatto perchè c’è un buon feeling fra me e i giocatori. Sono soddisfatto e dobbiamo continuare così. Voglio ringraziare il pubblico che ci è stato vicino".

