LIVE TMW - Samp, Ranieri: "Speso tanto nel derby ma complimenti ai ragazzi"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

21.21 - La Sampdoria non è riuscita a dare continuità di risultati dopo il successo nel derby. La truppa blucerchiata, seppur volenterosa, è stata battuta 2-1 dalla Juventus a Marassi. Fra pochi istanti il tecnico Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa per analizzare il match del "Ferraris". Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

21.26 - Claudio Ranieri è entrato all’interno della sala stampa di Marassi. Inizia la conferenza.

Cosa è mancato stasera?

"Poco. Forse niente. E' mancato che, come dico sempre ai ragazzi, quando fanno due gol del genere c'è solo da fare i complimenti all'avversario. Sono state due perle, due capolavoro. Pazienza. I ragazzi sono stati bene in campo e hanno fatto quello che abbiamo provato contro una Juve che questa sera ha sbagliato pochi palloni. La gara c'è stata. Forse non ci voleva il gol nel finale di primo tempo ma con i se e con ma non fai niente. Complimenti però ai miei ragazzi".

Squadra più compatta della sua gestione.

"Era quello che avevo chiesto. Mi svociavo perchè volevo che la squadra salisse di più perchè negli ultimi 20 minuti non c'era più niente da difendere. Ho dovuto sostituire Murru sennò avrei inserito Quagliarella. Sapevo che i venti minuti sarebbero stati i nostri ma purtroppo abbiamo speso tanto nel derby. L'essere un po' più riposati ci avrebbe permesso di aver messo più problemi".

Caprari?

"Mi ha soddisfatto molto. Sul fallo credo non abbia fatto nulla. Non credo abbia alzato il gomito, non mi sembra anche se voglio rivederla. Pazienza, Rocchi ha deciso così e va bene anche se è stato inglese per loro e italiano con noi".

E' la Samp più bella della sua gestione?

"Completa sì. Anche se mi era piaciuta di più Cagliari. Preferisco che me la critichiate e che portiamo a casa i tre punti".

Thorsby?

"Il suo lo fa sempre. Il suo posto è centrale. Forse una mezzala a tutto campo perchè la sua media è 12-13 km a partita. Deve migliorare con pallone fra i piedi perchè effettua troppi retropassaggi".

Cosa ne pensa della Juve di Sarri?

"Piano piano è sempre la sua Juventus. Sta riuscendo ad entrare nella mente dei giocatori e lui sta entrando nelle caratteristiche dei suoi calciatori. Complimenti".

Murillo a destra.

"Ci sono dei giocatori che mi danno la possibilità di variare senza dover far cambi. Sapere che ho un altro terzino destro mi dà più serenità".

Linetty interno di sinistra?

"Un altro giocatore che dove lo metti sta. E' una forza della natura. Centrale è frenato, lo si vede. Oggi però tutti hanno fatto un gran lavoro".

Come mai non ha messo Gabbiadini dal primo minuto?

"Perchè ha ancora quel problema all’adduttore. Se non è convinto lui non posso metterlo dall'inizio".

Il record di Buffon?

"Sono contento per lui. Un grande risultato per un grande uomo".

Ramirez?

"Ha cantato e portato la croce".

21.35 - Termina la conferenza stampa di Claudio Ranieri dopo il match casalingo contro la Juventus.