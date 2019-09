LIVE TMW - Sampdoria, Di Francesco: "Sono testardo ma non stupido"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

20.21 - Quinta sconfitta in sei gare per la Sampdoria, fanalino di coda della Serie A. I blucerchiati hanno perso 3-1 contro l'Inter al "Ferraris". Fra poco il tecnico Eusebio Di Francesco analizzerà la sfida in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

20.39 - Eusebio Di Francesco entra all'interno della sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

Squadra troppo fragile?

"E' una questione di atteggiamento. Abbiamo preso gol in situazioni particolari che danno forza ad una squadra già forte di suo. Noi dovevamo essere più bravi nell'attaccarli. Quando però nei momenti dove abbiamo spinto o scivoliamo o regaliamo palla agli avversari, di che parliamo? Sono arrabbiato della prestazione contro una squadra forte ma noi ci siamo consegnati a loro".

Squadra o svuotata o un po' spaventata?

"L'ho già detto in passato, la classifica non aiuta ma deve spronare a dare qualcosa in più. Siamo rientrati in partita ma poi abbiamo preso il terzo gol in un modo assurdo con un errore difensivo che non ci possiamo permettere. Altro aspetto, quando metto giocatori a cui chiedo di giocare un po' in ampiezza e vedo dieci cross di testa per Quagliarella contro i tre centrali dell'Inter, che sono animali, vuol dire che c'è qualcosa che non va".

Lei è testardo, vorrà cambiare questa situazione.

"Questo lo dirà il futuro. Il fatto che io sia testardo è riconosciuto ma non sono stupido. Mi auguro di poter cambiare la testa a questa squadra".

Si sente in discussione?

"Sono sempre in discussione. Faccio l'allenatore in Italia, non all'estero. Quando perdi cinque partite su sei, al di là degli alibi che mi date, le ho perse. Io sto davanti a queste sconfitte non dietro".

