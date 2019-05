LIVE TMW - Sampdoria, fra poco Giampaolo in conferenza stampa

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

12.25 - Penutimo impegno casalingo stagionale per la Sampdoria. I blucerchiati, dopo il pareggio di Parma, scenderanno in campo davanti al proprio pubblico contro un Empoli a caccia di punti salvezza. Fra poco il tecnico Marco Giampaolo incontrerà i media in conferenza dal centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.