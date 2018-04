LIVE TMW - Samp, Giampaolo: “Avevamo l’obbligo di vincere, è stata dura”

Fonte: Dall'inviato al "Ferraris" di Genova

Al termine della sfida del "Ferraris" contro il Bologna, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

La vittoria di oggi.

“E' stata una partita difficile, dovevamo vincere, ne avevamo l'obbligo, per stare ancora attaccati alla classifica che conta e quando hai questo carico di responsabilità, rischi di non essere lucidissimo ed infatti non siamo stati lucidissimi. Però siamo stati ostinati e non abbiamo mai smesso di credere nella vittoria. Il Bologna aveva le sue motivazioni e la vittoria andava costruita step by step e così è stato. I ragazzi ci hanno davvero creduto e sono stati premiati”.

Il Bologna?

“Credo che il Bologna abbia consumato le proprie energie e così alla fine se lavori, se cerchi di creare difficoltà all'avversario, alla fine nei giocatori avversari viene meno la resistenza. Avevo detto di avere fiducia e le partite si vincono anche così, con risorse nervose, fisiche, con determinazione”.

Strinic?

“Ha passato un periodo particolare, sia dal punto di vista personale che fisico: tecnicamente è un giocatore superiore alla media, nella gestione della palla, ma se non ha l'attenzione giusta rischia di essere sbadato, disordinato, poco affidabile. Vuole farsi apprezzare, come professionista e come uomo”.

Caprari?

“Caprari è un giocatore forte: nel momento in cui acquisirà la fiducia necessaria, farà il salto di qualità. Va sostenuto: oggi per me non ha fatto male, ha tentato giocate, come gli avevo chiesto, si è assunto delle responsabilità. Anche chi ora non lo apprezza, cambierà idea”.

HjZapata fuori?

“Aveva fatto novanta minuti a Torino, pensavo di usarlo nell'ultima mezzora. Quando Caprari si è un po' spento, abbiamo pensato di inserire Ramirez. Chi ha giocato meno ha più risorse sia fisiche che mentali: nelle ultime gare dovrò districarmi in questo labirinto”.

La corsa europea.

“Le ultime cinque gare saranno difficili, perché è tutto aperto: il pareggio del Crotone con la Juventus credo chiarisca ogni dubbio su come vadano le cose. Nelle ultime partite bisogna attingere dalle risorse fisiche e caratteriali. Nel calcio può sempre succedere di tutto: il gol di oggi ci fornisce ancora quella brillantezza, quella forza per centrare un importante obbiettivo”.

Lo striscione in Sud.

“Ho sempre e solo ricevuto attestati di stima da parte dei tifosi ai quali devo soltanto dire grazie: il mio impegno sarà al massimo per non deluderli, per non spegnere i sogni".