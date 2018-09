LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Abbiamo fatto una grande partita"

Fonte: Inviato a Marassi

Termina in parità la sfida fra Sampdoria e Fiorentina. Al gol iniziale di Simeone ha risposto Caprari nella seconda frazione di gara. Fra poco istanti il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa per commentare la gara del "Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Pareggio con la Fiorentina.

"La Fiorentina è una squadra forte, la Samp ha fatto una grande partita, specie quando siamo andati in svantaggio. Credo sia stata una partita dai bei contenuti, dispendiosa. Sono comunque contento perchè la prestazione è stata di ottimo livello. Siamo cresciuti rispetto all'inizio perchè la condizione fisica di molti è migliorata".

Hai detto che l’anno scorso è mancato qualche pareggio.

"L'anno scorso le partite in casa sono state straordinarie, sono mancate quelle fuori. I contenuti mi sono piaciuti oggi, non solo tecnici o tattici, ma anche psicologici. La squadra è sempre stata lucida e fredda. La partita è stata difficoltosa dal punto di vista del palleggio, anche fisica. Il risultato va bene".

Quanto è mancato il pubblico?

"Ringrazio chi è venuto che ha sostenuto la squadra. Rispetto le idee di tutti, ripeto che per noi il pubblico è importante".

Caprari.

"Ho sempre detto che è forte, anche quando non giocava o sbagliava qualche partita. Non regalo parole a nessuno io, se dico che è forte è perchè ci credo. Deve credere in se stesso perchè i numeri ce li ha".

L’Inter.

" La mia unica preoccupazione è trovare la mia squadra al 100% perchè abbiamo pochi giorni per recuperare. L'Inter è forte, ma la priorità è recuperare al meglio i giocatori per fare una partita da Sampdoria"

Praet e Sala.

"Praet è un giocatore forte. E' cresciuto anche Sala, nonostante fosse stato discusso nel corso del primo tempo, ma nel secondo tempo ha fatto bene. Mi piacciono i giocatori che anche se vengono fischiati mostrano gli attributi. Un giocatore fischiato ne risente, perde autostima. Sono contento per Sala".

Andersen?

"Anche lui è forte. Ci credo in lui e gioca titolare".