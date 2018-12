LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Bisogna darci dentro"

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

Dopo il successo casalingo contro il Parma, la Sampdoria cerca conferme a Empoli. La formazione blucerchiata, impegnata domani pomeriggio al "Castellani" contro gli azzurri dell'ex Beppe Iachini, va a caccia di punti per sognare la zona europea. In vista della gara in terra toscana, il tecnico Marco Giampaolo incontrerà i media in conferenza dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

12.51 - Inizia la conferenza stampa.

Come dovrà giocare la Samp?

"Penso sia una partita difficile perché l'Empoli gioca un bel calcio, fatto di qualità. E' una squadra agile e veloce con più di un giocatore con ottime qualità tecniche. E' una squadra che in casa è in serie positiva e arriva da una sconfitta di Firenze con un buon primo tempo. Mi piaceva già prima con Andreazzoli mentre ore raccoglie i frutti. Siccome si è deciso di giocare a Natale bisogna avere la maturità di capire che questo è un momento molto importante per noi. La squadra sta bene e non deve tradire il principio che l'ha rilanciata in classifica in questo momento. Ora bisogna darci dentro, non c'è Natale che tenga".

TMW: che ricordo ha di Empoli?

"Se oggi sono alla Samp è grazie all'anno di Empoli. Loro mi hanno dato fiducia, ci siamo tolti soddisfazioni, ho avuto la possibilità di allenare giocatori importanti. Sono riconoscente all'ambiente empolese perchè mi ha dato la possibilità di venire alla Samp".

TMW: il ricordo più piacevole ad Empoli.

"I ricordi sono piacevoli tutti. Ritengo l'Empoli una società virtuosa, sanno lavorare bene, hanno intuizioni e lanciano giocatori rilevanti nel calcio italiano".

Iachini ha detto che in futuro vorrebbe tornare alla Samp?

"Iachini è uno di noi. Come il coro. Siamo contenti perchè chi ha allenato la Samp, o chi allena la Samp come me in questo momento, sa cosa vuol dire allenare la Samp. Sono un privilegiato, gli auguro di ripoterla allenare".

Come ha trascorso la settimana Sala.

"Io ho detto che tecnicamente è un terzino secondo a pochi. Ho parlato di aspetti tecnici poi un calciatore non è fatto solo di valori tecnici ma sono convinto che Sala ha fatto un buon percorso. Deve migliorare in alcune cose su cui sta lavorando. Sala si allena bene dall'inizio della stagione, come tanti. E' che non hanno molto spazio per mostrare quanto fatto in allenamento. Ne posso citare diversi che ora non hanno spazio".

TMW: quanto sono importanti le ultime tre gare per effettuare il salto di qualità?

"Il salto di qualità non si fa mai perchè dopo ci sono altre 19 partite. Io ho detto che in un campionato equilibrato come questo penso che la squadra che riuscirà a dare continuità di risultati e prestazione può avere l'ambizione e sognare di togliersi delle soddisfazioni. Siamo però lontanissimi. Io alla squadra chiedo di fotocopiare la prestazioni dal punto di vista dell'attivazione mentale".

Tre partite in sette giorni: come sta la squadra e come sta Barreto?

"Barreto non è convocato perchè ha avuto un piccolo problema. Il resto stanno tutti bene. Dobbiamo giocare tre partite in sette giorni e dobbiamo farlo al meglio contestualizzando i giocatori gara per gara".

Gennaio sarà il mese del mercato.

"Dipende dal lavoro che saprà fare il club. Non dipende dai calciatori. I giochini ci sono, io penso che la differenza la possa fare la Sampdoria nella comunicazione, nel mettere a tacere alcune voci".

13.02 - Termina la conferenza stampa.