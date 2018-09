LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Contento per la prova collettiva"

Fonte: Inviato al "Ferraris" di Genova

Vittoria spettacolo della Sampdoria. I blucerchiati hanno battuto 3-0 il Napoli al "Ferraris" grazie alla doppietta di Defrel e al gol di Quagliarella. Fra pochi istanti il tecnico Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Grande risultato figlio di una grande prestazione.

"Sono contento per la prova collettiva della squadra. Dicevo poc'anzi, nemmeno io so quale sia il reale valore perché la condizione fisica di tre, quattro elementi è ancora precaria. Avevo dubbi sulla tenuta fisica, però c'è stata una grande risposta. Col Napoli non vinci se non fai una partita con tanti contenuti. Abbiamo rischiato dopo 20 secondi di subire un gol e la squadra è stata brava a non subire il Napoli. Sono contento perchè magari c'è un po' più di ottimismo rispetto ai dubbi".

La vittoria?

"Ci hanno dato una bella soddisfazione. C'era una bella cornice di pubblico e poi Frosinone ci misurerà".

Ekdal e Barreto?

"Sono stati tutti bravi. A me piace menzionare Barreto. Perchè con lui si storce sempre la bocca però io ne vorrei dieci di Barreto per attaccamento, professionalità e cuore. Menziono lui ma ci sono state tante prove di livello. Tonelli ha avuto grande personalità, Defrel continua a crescere, Quagliarella ha fatto un eurogol, bene Saponara ed Ekdal. Siamo stati bravi a non subire un gol. Una buona prova però ci permette di non alimentare polemiche in queste due settimane".

Viera?

"Ha dimostrato personalità. Non può fare altro che crescere. Noi dobbiamo prepararci nella valorizzazione dei 'bambini'".

La prestazione del Napoli?

"Ci può stare che si perda una partita. Si tratta di una squadra forte guidata da un allenatore top. Il Napoli è una squadra forte".