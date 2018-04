LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Domani gara da vincere tutti insieme"

Fonte: Inviato a Boglisco (GE)

Rush finale per raggiungere un sogno per la Sampdoria. Dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio la squadra blucerchiata cercherà il riscatto al "Ferraris" contro il Cagliari. Fra pochi istanti il mister Marco Giampaolo parlerà ai media in conferenza dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.05 - Inizia la conferenza stampa.

Domani la prima di quattro finali?

"Il fatto che si giochi una partita così importante è una nota di valore perchè significa che giochi per un traguardo importante. Ho già detto che trovarsi lì e ambire a sederci a quel tavolo deve essere vissuto con entusiasmo, con gioia e con voglia di stupire. Poi l'impegno è difficile perchè il Cagliari gioca per una salvezza ma noi, se vogliamo continuare ad ambire a poter giocare fino all'ultimo per questo posto al sole, dobbiamo vincere. Partita decisiva? Aritmeticamente no perchè c'è ancora spazio ma sul piano dello spirito e del morale probabilmente sì".

TMW: ci vorrà anche pazienza?

"Ci vuole pazienza, qualità e velocità di pensiero. Ci vuole anche spirito, audacia, carattere. E' chiaro che il Cagliari verrà agguerrito e a fare una partita attenta e per avere la meglio dovremmo avere tante qualità. Servirà la convinzione di non perdere mai la fiducia".

Come stanno Caprari, Zapata e Alvarez?

"Tutti fuori".

TMW: il pubblico ancora una volta vi sarà vicino?

"Ho letto di questo corteo che accompagnerà la squadra per cercare di spingere a raggiungere il suo traguardo. I tifosi ci credono, ci crediamo anche noi. Queste partite si vincono insieme. A maggior ragione domani abbiamo qualche défaillance numerica. Dovremo essere bravi, domani abbiamo bisogno di sostegno a maggior ragione".

TMW: il processo di crescita di Andersen?

"Dato per assunto quelle che sono le qualità tecniche, le differenze le fanno le qualità morali. Avere la motivazione per arrivare. Il ragazzo, sul piano dell'intelligenza calcistica, è un top. Oggi mi sento di dire che potrà diventare un top calciatore. Quello che potrà intralciare la sua crescita è la testa ma oggi non nutro questa preoccupazione. E' uno Skriniar. Lui faceva fuori tutti con la testa, per determinazione e spirito. Andersen è uguale e la sua carriera verrà determinata dall'aspetto mentale".

Quagliarella?

"Ho parlato prima della gara contro la Lazio. Gli ho detto che se la Samp vorrà centrare il suo obiettivo avrà bisogno del miglior Quagliarella. A Roma non l'ho fatto giocare perchè era la terza partita in una settimana e deve fare le ultime quattro al meglio delle sue potenzialità. Sarà determinante per noi in questo finale di campionato".

TMW: Tessiore?

"Ha qualità tecniche ma devo capire quali margini di miglioramento ha. Rispetto dell'anno scorso non l'ho trovato migliorato sul piano fisico. E' un giocatore che mi piace".

13.17 - Termina la conferenza stampa.