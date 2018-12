LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Domani la formazione la fa il dottore"

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

Esame Allianz Stadium per la Sampdoria. La truppa blucerchiata, reduce da tre vittorie consecutive, farà visita alla corazzata Juventus domani all'ora di pranzo nell'ultimo incontro del 2018. Alle 12.45 il tecnico Marco Giampaolo incontrerà i media in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui dal diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Samp con nulla da perdere?

"Quando c'è in palio qualcosa hai sempre da perdere. Se poi la posta in palio devi giocartela contro una squadra molto forte sia in Italia sia in Europa è un dato di fatto. Abbiamo sempre qualcosa da perdere".

Dopo un periodo di appannamento la squadra ha iniziato a volare.

"Per me il periodo di appannamento è circoscritto a tre partite. Se non ci fosse stato quel momento saremmo secondi. Quando giochi contro le prime sei, quelle che poi sarebbero le migliori, puoi vincere o perdere. La squadra è andata oltre. Ultimamente abbiamo raccolto risultati positivi che ci hanno proiettati al quinto posto ma bastano due domeniche per cambiare la classifica. Non mi cullo e non mi beo più di tanto. Ora abbiamo la Juventus, poi alla ripresa la Coppa Italia, poi Fiorentina e Napoli. E ci sta che torni un risultato negativo".

TMW: dopo il Chievo ha detto che c'erano diversi acciaccati. Come stanno?

"La formazione la fa il dottore (sorride ndr). Non siamo messi bene. Spero di recuperarne almeno due o tre ma domani giochiamo a mezzogiorno. Stasera abbiamo una riunione col dottore. Non mi lamento dei giocatori. Mi lamento delle tre assenze, se poi aggiungiamo queste

Come si blocca Ronaldo?

"Abbiamo anche noi un Ronaldo (sorride ndr). No, è stimolante ma lo è anche per i miei difensori. La Juve però non è solo Ronaldo, lui fa più clamore. Ci sono anche Mandzukic, Douglas Costa ecc. La Juve ha un potenziale offensivo straordinario. Io, se fossi un difensore della Samp, sarei stimolato perchè se dovessi fare una grande partita avrei una grande cassa di risonanza".

Anche la Samp ha un suo Cristiano Ronaldo: ovvero Quagliarella.

"A numeri lo possiamo paragonare a Cristiano Ronaldo. Ha una percentuale realizzativa alta, ha segnato nelle ultime otto gare. Sarebbe un giocatore importante per tante squadre e vorrei che Fabio fosse chiamato il nostro Quagliarella".

Dubbio centrali difensivi?

"Gioca Colley e uno fra Tonelli e Ferrari fra chi sta meglio".

Che tipo di partita dovrà fare la Sampdoria domani?

"Alla Samp non basterà fare una grandissima partita sul piano del possesso. La Juve le occasioni se le crea e decide i ritmi della partita. Dobbiamo fare una straordinaria partita sul piano del possesso palla perché difendi tenendo il pallone. Se abbiamo mezza chance è quella di giocarcela, proporre il nostro gioco ed essere presuntuosi il giusto perchè la Juve ha lasciato solo quattro punti su 54. Bisogna fare una partita straordinaria per portare a casa un risultato positivo".

Altri dubbi soliti?

"I dubbi sono legati alla condizione fisica. Saranno più le scelte dettate dalla condizione fisiche che scelte tecniche. Nel match col Chievo ci sono state diverse contusioni e abbiamo avuto poco tempo per allenarci".

TMW: un commento su quanto accaduto mercoledì.

"Il mio commento si aggiunge a quello di centinaia di altri commenti che non ci portano da nessuna parte. Non voglio accodarmi. Ci vuole il rispetto delle regole, sennò fra un mese sarà tutto dimenticato e se ne riparlerà quando accadrà di nuovo".

