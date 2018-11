LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Domani mi aspetto un salto di qualità"

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

Dopo il derby pareggiato contro il Genoa, la Sampdoria scenderà in campo contro il Bologna nell'anticipo del sabato sera. In vista della gara del "Ferraris", il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.17 - Inizia la conferenza stampa.

Come dovrà ripartire la Samp domani?

"Bisogna ripartire facendo una grande partita e vincere insieme ai nostri tifosi. Periodi dove non riesce a trovare risultati positivi sono sempre capitati. La differenza sta nella capacità di avere come obiettivo il lavoro ed essere credibili, onorando la nostra maglia e fare partite di contenuti. Bisogna avere la serenità di gestire filotti negativi. La gara con il Genoa è stata giocata con attenzione, la squadra ha dato sensazioni di essere squadra come ha sempre fatto da tre anni a questa parte e quando non ha fatto bene ha sempre saputo reagire perché si è sempre aggrappata alla sua capacità di essere squadra".

TMW: come sta Barreto e quanto manca alla squadra?

"Sta recuperando, non so quando sarà disponibile. Lui è importante negli allenamenti, non solo nelle partite. Su di lui forse ho detto che era l'allenatore in campo però chi gioca al suo posto non cambierà nulla. Quello che conta è che lui è importante".

TMW: come stanno Defrel e Saponara?

"Defrel ha saltato due allenamenti. Saponara ha saltato mezzo allenamento ma son tutti convocati".

Che partita si aspetta dal Bologna?

"Il Bologna è una squadra che sa giocare un certo tipo di partite. Sta sul pezzo, è una squadra combattiva e che allunga molto il gioco. E' una squadra che si contrappone con fisicità. Servirà pazienza. Non è una squadra di grande fraseggio ma di profondità, di densità e di ottime soluzioni su palle inattive. Va affrontata con intelligenza".

Samp salvata solo da Audero nel derby?

"Il Genoa ha giocato una partita di grande profondità sapendo che noi giochiamo con la linea alta. Ma noi dobbiamo aspettarcelo dagli avversari. Le squadre di media classifica sfruttano quelle che possono essere le opportunità da raccogliere nella partita. Noi dobbiamo aspettarcelo, come ce lo dobbiamo aspettare dal Bologna. Noi dobbiamo contrapporci a quel modo lì. Il derby poi è finito 1-1 e farà parte della statistica dei derby che ci vede in vantaggio negli ultimi due anni e mezzo".

Samp libera di testa?

"Per giocare a calcio devi essere lucido e sereno. Il derby poi va sotto una particolare lente di ingrandimento. Ogni cosa viene ingigantita. Bisognava ritrovare una certa compattezza, un livello di attenzione. Il che significa farlo anche domani. Il salto di qualità va fatto domani. Io dalla squadra mi aspetto un salto di qualità domani".

Andersen può rifiatare?

"Non c'è motivo. I giocatori devono saper reagire all'errore. Skriniar l'anno scorso ha avuto la forza di reagire all'errore, se lo subisci l'errore diventa un problema. Non sbaglia chi non si assume la responsabilità di sbagliare".

Vieira può essere un opzione?

"Assolutamente sì".

13.28 - Termina la conferenza stampa.