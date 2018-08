LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "E' l'esordio, nessun dubbio sull'undici"

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

Dopo la tragedia che ha colpito il capoluogo ligure, e lo stop concesso dalla Lega Calcio, la Sampdoria scenderà in campo domani sera alla Dacia Arena contro l'Udinese per la seconda giornata di campionato. Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo interverrà fra poco in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

12.35 - Inizia la conferenza stampa.

Tempo di debutto dopo il dolore della settimana scorsa.

"La settimana scorsa ero preparato a non giocare perchè il sentimento doveva essere quello per rispetto della tragedia e di chi ha subito il lutto. Non mi sono portato dietro sensazioni pre-gara. E' un esordio ed esordire è una gioia. Quando si ricomincia è sempre positivo".

Dubbi di formazione?

"Penso che i dubbi li avrò con il passare del tempo perchè ancora siamo in una condizione non ottimale con alcuni giocatori e quindi le scelte vanno da sé. Le scelte non sono difficilissime perchè dobbiamo fare in modo che si integrino tutti nella migliore condizione fisica e mentale. Per l'undici iniziale dubbi non ne ho".

Da genovese acquisito vuoi spendere due parole sulla tragedia di Ponte Morandi?

"E' una tragedia insopportabile. Abbiamo assistito al dolore delle famiglie che con grande umiltà sono venute a ringraziarci per la partecipazione. E' tremendo. Genova merita di essere visitata e sostenuta non compatita. Genova è una città bellissima.

TMW: Udine è da sempre campo ostico e l'anno scorso con le così dette piccole la Samp ha faticato.

"E' un campionato nuovo. Le bocce sono ferme, fra un po' torneranno a muoversi. I paragoni con il passato sono sbagliati perchè ci sono giocatori diversi. Stiamo lavorando su qualcosa di diverso rispetto al passato. Il passato non ci aiuterà a crescere se non a capire cosa fare di più per essere più coerenti in quello che è il risultato finale. L'anno scorso a Udine abbiamo interrotto una striscia positiva di risultati, io vorrei ripeterla".

TMW: negli ultimi giorni di mercato sono arrivati Saponara e Tonelli.

"Sono due giocatori forti che hanno bisogno di stare bene sul piano fisico e mentale. Stare bene sul piano mentale significa dare costanza al lavoro. I due invece arrivano da situazioni di discontinuità nell'impiego e anche per problematiche fisiche ma ne conosco il valore. Sono giocatori forti che devono acquisire consapevolezza. Sono contento che siano arrivati".

Le condizioni di Defrel, Bereszynski, Linetty e Kownacki?

"Stanno meglio rispetto a prima. Adesso Saponara e Tonelli sono nella condizioni degli altri prima. Saponara sta meglio perchè qualche amichevole in più l'ha fatta. Tonelli ha giocato meno anche se lui è un giocatore di grande spirito e grande efficacia fisica. Ci sarà modo e tempo per migliorare le condizioni di tutti".

Degli ultimi arrivati è Saponara quello un po' più pronto?

"Ha giocato una vita in quel ruolo, conosce tutte le sfaccettature. Non è un problema tattico così come con Tonelli. Ekdal lo stiamo inserendo. Albin è un altro giocatore che deve crescere sul piano fisico. Siamo in una situazione in cui la squadra ha grandi margini di miglioramento".

Velazquez ha citato nelle conferenze passate lei e Sarri come ispirazioni.

"Lo ringrazio. Non lo conoscevo prima, ho visto giocare l'Udinese e devo dire che loro sono una squadra diversa rispetto a quanto siamo abituati. Si notano tratti di calcio spagnolo. Ho notato passaggi interessanti".

12.47 - Termina la conferenza stampa.