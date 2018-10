LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "E' stata una partita a scacchi"

Fonte: Inviato a Marassi

Finisce senza reti la sfida del "Ferraris" fra Sampdoria e Sassuolo. I blucerchiati hanno impattato contro una formazione ordinata come quella di De Zerbi. Fra pochi istanti il tecnico Marco Giampaolo analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

L'analisi della partita.

"E' stata una partita a scacchi che si giocava su un piano d'equilibrio. Probabilmente se uno o l'altro sarebbe andato in vantaggio avrete assistito ad una partita diversa. Il Sassuolo costruisce la fase offensiva con il palleggio coinvolgendo anche il portiere. Quando tu sbagli e ti fai saltare loro hanno la capacità di trovare spazi. Non bisognava sbagliare questo, per gran parte della gara ci siamo riusciti. Dentro questo equilibrio dovevamo costruirci i presupposti per fare gol. La squadra è stata matura non perdendo la gara e ci portiamo dietro gli aspetti positivi".

Nel primo tempo il campo non è stato bagnato troppo?

"Non penso, ho visto che la palla rotolava e si lasciava dietro una scia d'acqua ma non penso che abbia determinato nulla".

In 61 campionati di A la Samp non è mai arrivata alla nona con quattro gol subiti.

"Speriamo di poter continuare ad essere solidi. Molte volte se hai solidità difensiva hai vinto mezza partita però alcune volte puoi avere una buona tenuta difensiva per difendi basso con tanti giocatori e non è il nostro caso. Speriamo di poterlo conservare questo buon dato e ad essere efficaci e cinici quando ci costruiamo occasioni da gol".

Come ha visto Saponara?

"E' stato fermo un mese. Si è allenato con noi con la squadra da una settimana e la sua condizione non la conosco. Avrà modo di svilupparla nei prossimi giorni, è già importante che sia rientrato e che mi metta nella condizione di poter scegliere".

Ramirez, Praet e Ekdal potevano fare meglio?

"Ramirez ha fatto una partita molto diligente. Ha sbagliato qualcosina perchè tecnicamente non è stata una partita pulitissima. E' stato ordinato. Praet è cresciuto con l'andar della partita, ha un motore importante. Ekdal aveva un problema fisico fra il primo e il secondo tempo, come Tonelli. Quest'ultimo è stato bravo a stringere i denti. Temevo di dover sostituire nell'intervallo Ekdal e Tonelli e ci avrebbero scombinato i piani della partita".

Defrel ha avuto un problema fisico e quando rivedremo il migliore Jankto?

"Defrel mi aveva chiesto il cambio trenta secondi prima che lo sostituissi. Poi ha fatto un dribbling e una giocata importante, forse i dottori mi hanno detto che aveva un problema ai flessori. E' stato meglio così perchè poi mi ha confermato che aveva qualche problema ai flessori. Jankto ha subito l'esclusione dal punto di vista morale però io da lui, visto che è un giocatore importante, mi aspetto una reazione da grande calciatore. Calciatore che in questo momento magari si sente penalizzato ma il grande giocatore mi mette in difficoltà in allenamento. Non si arriva in fondo con undici giocatori ma con venti. Devono mettermi in difficoltà perchè in avanti ho tre giocatori che giocano e tre che sono fuori, idem a centrocampo, difesa e portieri perchè Belec e Raffael sono importanti".