LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Io deluso, meritavamo il pari"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

20.48 - Terminata la conferenza stampa di Marco Giampaolo

Si aspettava una Inter diversa? - "Non è stata la migliore Inter grazie al nostro gioco, avevo chiesto di fare risultato. L'Inter ha vinto e va bene così, ma non posso essere contento anche se a me la squadra è piaciuta. Vedo qualcosa di bello che non balla. Sono arrabbiato e deluso, siamo attenti e concreti senza badare all'estetica, giocando in modo serio. Ci rimproveriamo la sconfitta con il Frosinone perché abbiamo sbagliato tecnicamente, stasera invece da quel punto di vista ho visto una grande partita da parte nostra"

Il rendimento della sua squadra le è piaciuto? - "Abbiamo giocato con il piglio giusto, non li abbiamo fatti giocare. La differenza l'hanno fatta i dettagli, recrimino il 2-1 nerazzurro perché prima del corner che ha portato al gol c'era un fallo. Non meritava per me di vincere l'Inter che però per certi aspetti è stata più brava. Ai punti avremmo meritato noi, ma chi vince ha sempre ragione"

Perché la scelta di tenere Gabbiadini in panchina dall'inizio? - "Manolo lo avrei fatto entrare a seconda del risultato"

20.41 - Iniziata la conferenza stampa di Marco Giampaolo

20.25 - Perde ancora la Sampdoria, dopo le sconfitte con Napoli e Frosinone a Marassi arriva pure il ko - di misura - a San Siro contro l'Inter. Inutile il secondo centro in Serie A con la maglia blucerchiata di Gabbiadini. Tra poco il tecnico della formazione ligure, Marco Giampaolo, analizzerà la sfida dalla sala stampa di San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com