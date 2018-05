LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "La squadra ha dato il massimo"

Fonte: Inviato al "Ferraris" di Genova

Termina con una sconfitta il cammino casalingo della Sampdoria. I blucerchiati sono stati battuti dal Napoli per 2-0 al "Ferraris". Fra pochi istanti il tecnico Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Si poteva fare di più in questa partita e in questa stagione?

"Questa domanda si presta a tante sfumature. E' figlia di riflessioni. Poi ognuno farà le sue: io le mie, poi il club, i tifosi e voi giornalisti. Io penso che questa sera la squadra ha fatto una partita seria e dignitosa. Il Napoli è fuori categoria. Con loro devi preoccuparti di stare dentro la partita per tutti i novanta minuti. Ci abbiamo creduto fino ad oggi, perchè aritmeticamente c'era la possibilità. Probabilmente c'è da capire se siamo andati oltre o si poteva fare meglio. Io penso che la squadra abbia dato il massimo. Ciò non toglie che bisogna sempre avere l'ambizione di migliorarsi e non accontentarsi di ciò che fatto. Se passa il messaggio sbagliato, è come dire che siamo stati programmati per arrivarci e non ci siamo arrivati, allora le responsabilità sono le mie. Sostengo che i tifosi sono stati il 12° uomo in campo, quello è un valore aggiunto ma ora c'è da capire dove sta la verità e comportarci di conseguenza. La squadra mi ha dato tutto, sono soddisfatto. A noi ci mancano tre pareggi anziché tre sconfitte. Però bisogna capire come ripartire perchè l'ambiente probabilmente non si accontenta di fare un certo tipo di campionato ma vuole lottare per fare qualcosa in più".

Ripartirà da qui l'anno prossimo?

"Bisogna vedere cosa succederà. A Genova sto bene. Lavoro bene. Sono messo nella condizione di lavorare al meglio. Questo è un aspetto positivo, poi bisogna fare una valutazione su altre cose dove non c'è opportunismo. Io posso rimanere a Genova, posso andar via ma posso rimanere a casa. Non faccio discorso di alternative. Se posso lavorare e migliorare a Genova. Ci resto volentieri".

Lo stop per i cori razzisti?

"Genova non è razzista. Tutto si può dire, per quello che è stata la mia esperienza, meno che questo. I cori sono figli, penso, del gemellaggio fra Genoa e Napoli. Sono cori di sfottò, il presidente è andato sotto la gradinata per spiegarsi. Si può evitare, siamo sempre dentro lo stadio. Si fanno cose peggiori".

Le sue sensazioni su Sarri-Napoli?

"Non rispondo perchè non ho risposte (ride ndr). Il mio futuro alla Samp non dipende da rumors che non ho. Il Napoli non mi ha mai chiamato. Dipende dalla possibilità di dare soddisfazioni alla gente, al club e ai miei giocatori".

Peserà la politica societaria sul mercato?

"La comunicazione è importante. Quello fa la differenza. Se tu mi dici che devo andare in Europa e non ho i mezzi, quello fa la differenza. Le mie decisioni saranno in base alla comunicazione. Si può anche cambiare 20 giocatori e ripartire da zero. Ci stai? Sì. Questo sarà importante".

Ti sei fatto un'idea delle aspettative dei tifosi?

"I 54 punti sono anche figli di quel sostegno. L'andamento delle partite fuori casa ci dice un'altra cosa. Quello è un patrimonio che va alimentato. Poi un tifoso vuole fare sempre il meglio ma riconosce che hai dato sempre il massimo".

Hai percepito delusione?

"In generale dobbiamo essere chiari nella comunicazione. Il Torino per andare in Europa League non deve vendere Belotti. La Samp deve vendere i migliori ma non posso andare in Europa League".