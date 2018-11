LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "La squadra non ha mai mollato"

Fonte: Inviato a Marassi

Dopo tre sconfitte consecutive arriva un pareggio per la Sampdoria. I blucerchiati hanno impattato 1-1 contro il Genoa nel derby della Lanterna numero 117. Fra pochi istanti il tecnico Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Derby più sofferto da quando lei è alla Samp?

"Cinque gare in cui non abbiamo mai perso è un risultato. Tre vittorie e due pareggi non sono un brutto bottino. Detto questo è stato un derby difficile perchè si arrivava da tre sconfitte e undici gol subiti. Questi numeri lasciano scorie nei giocatori. Si dovevano giocare due partite: una per interrompere la striscia negative e poi il derby. Siamo partiti molto bene, anche al di là delle mie aspettative. Abbiamo avuto un buon palleggio ma il gol subito ci ha un po' sporcato perchè è come se fossero arrivati i fantasmi del passato. Il Genoa ha giocato molto sulle palle lunghe, sui rimbalzi. Sono contento perchè la mia metà campo si è adeguata, non era facile stare dentro la battaglia. Invece, con le loro caratteristiche, sono stati all'altezza. Il Genoa ha creato qualcosa di più ma non siamo mai affogati".

Mi sembravi più nervoso del solito in panchina.

"La partita non si poteva perdere. Ho discusso qualche decisione arbitrale ma è finita lì. Alla squadra ho sempre dato serenità perchè la Samp deve giocare a calcio. Qualcosa abbiamo sbagliato sui rinvii del portiere avversario o quando aveva la sfera in mano. La squadra non ha mai mollato, è sempre stata attenta a rintuzzare, a soffrire, è un elemento positivo in una gara che ha il peso che tutti conoscete".

Audero?

"Audero è freddo, può commettere qualche errore come è accaduto in qualche partita. Lui si mettere l'errore dietro le spalle. Per lui è il primo derby ma il ragazzo migliora".

Recuperare fisicamente alcuni giocatori?

"Il derby annulla le assenze e le condizioni fisiche di alcuni giocatori. Non ci appelliamo a questo, chi ha giocato lo ha giocato come doveva".

Quagliarella ha messo in campo qualcosa che altri non hanno messo?

"Quagliarella queste gare le sa giocare. Anzi, a volte gioca meglio le partite di cartello che le altre perchè è super motivato. Ha bisogno di queste partite adrenaliniche. E' stato il migliore in campo, ma questo lo sapevo".

Andersen ha commesso un errore sul rigore del Genoa.

"Credo che volesse farla sfilare. Non se n'è accorto, tant'è che ha detto qualcosa ad Audero".

Aver portato un risultato positivo soffrendo così può essere una ripartenza?

"Questa è una partita da decontestualizzare. Le differenze non esistono. La partita è emotiva. Devi essere scaltro e lucido. Ci deve servire per ripartire".