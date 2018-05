LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Ora è il momento di essere concreti"

Fonte: Dall'inviato a Bogliasco (GE)

Vincere per sperare ancora nell'Europa. Dopo il successo casalingo contro il Cagliari, la Sampdoria è chiamata alla trasferta sul campo del Sassuolo domani alle 18. In vista della sfida del Mapei Stadium, il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo incontrerà i media in conferenza dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.00 - Inizia la conferenza stampa.

Domani una gara da dentro o fuori per l'Europa?

"Rispetto alla settimana scorsa siamo sempre su quel treno. Poi siamo ancora senza biglietto (sorride ndr). Il controllore ci vuole buttare giù ma noi dobbiamo rimanere aggrappati. Il campionato è ancora aperto, sarà una partita importante e da vincere. Ma è ancora tutto aperto".

TMW: che Sassuolo si aspetta?

"Chi si è trovato in quelle situazioni non può dimenticare quelle che sono le emozioni del momento. Fino a quando non raggiungi l'aritmetica non sei salvo. Mi aspetto una partita difficile perchè il Sassuolo ha qualità ed è difficile da affrontare. Io non mi aspetto nessuna partita, fra virgolette, in discesa anche perchè noi non ci arriviamo al meglio delle nostre possibilità. Ora però è il momento dove non dobbiamo fare gli schizzinosi ma essere concreti".

Il reparto offensivo in difficoltà.

"Su quattro attaccanti, uno sta bene, uno non è convocato e due speriamo facciano il miracolo. Chi sta bene è Kownacki poi tra Quagliarella e Caprari non so".

L'esodo dei tifosi a Reggio Emilia.

"Sento di questo esodo. I nostri tifosi ci verranno a sostenere in quel di Reggio Emilia. Noi infatti abbiamo due obiettivi al di sopra di ogni cosa: la partita con il Sassuolo e far tornare i tifosi a Genova con uno spirito positivo. Quando si spostano in tanti c'è chi lo fa tranquillamente e chi fa sacrifici".

TMW: cosa evitare rispetto alla gara di andata?

"Loro giocano in maniera diversa. Ha cambiato pelle il Sassuolo rispetto ad un girone fa. Fu una partita che perdemmo alla fine con un gol evitabilissimo. Il Sassuolo prima della sconfitta di Crotone aveva inanellato risultati positivi. E' una squadra che ha delle qualità, è una società forte, si è ritrovata lì ma ha poco di che spartire con quella classifica. E' una squadra molto preparata sulle palle inattive, molto forte nelle ripartenze. Ci siamo preparati. Adesso è il momento di essere concreti".

TMW: la crescita di Praet.

"Penso sia migliorato ma è difficile arrivare in Italia ed essere efficaci e pronti. Penso che quando arrivano hanno bisogno di orientamento. Diverso discorso per Ramirez o per Bruno Fernandes che erano già stati in Italia. Se le qualità le hai prima o poi le tiri fuori. Lui ha tecnica, motore, penso sia migliorato nella fase di non possesso palla. Per me resta sempre una grandissima mezzala, può fare il ruolo di trequartista ma non mi cambia nulla. In futuro può anche giocare play".

L'azzeramento delle gerarchie può essere una chiave in queste partite?

"Le gerarchie le costruisce il campo con le prestazioni e gli allenamenti quotidiani. Io sono per cambiare poco e dare fiducia. Un giocatore può sbagliare le partite ma se vedo che in settimana ha la voglia di migliorare lo sostengo. Poi può capitare il momento in cui non è in uno stato non ottimale e allora gioca un altro".

13.11 - Termina la conferenza stampa.