LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Reagiamo ad una sconfitta pesante"

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

La Samp vuole rialzare la testa. Dopo il pesante ko casalingo contro il Torino, i blucerchiati saranno chiamati dal difficile test dell'Olimpico contro la Roma di Di Francesco. Fra pochi istanti il tecnico Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.04 - Inizia la conferenza stampa.

Come si riparte di fronte un avversario duro come la Roma?

"E' una sconfitta che abbiamo analizzato e dove abbiamo commesso degli errori. Ai miei ragazzi dico che dobbiamo mettercela alle spalle perché la Samp è sempre andare oltre le sconfitte. E una squadra che si chiami difficili".

TMW: la Roma in campionato ha dimostrato qualche battuta a vuoto.

"E' un avversario di caratura, dove in Champions va forte e in campionato ha avuto qualche piccola battuta d'arresto. Il nome dell'avversario conta relativamente perchè le partite sono tutte difficili".

TMW: domani si aspetta una reazione dal punto di vista mentale oltre che dal punto di vista dei contenuti?

"La partita domenica scorsa l'abbiamo sbagliata sul piano tecnico, non siamo stati capaci di ripartire, siamo scesi sul loro piano. Dalla squadra mi aspetto che non tradisca il suo modo di essere. La Samp in questi due anni e mezzo la squadra ha sempre avuto continuità e mi aspetto che la Samp mantenga il suo modo di giocare e che sappia reagire ad una sconfitta per noi pesante".

Con l'infortunio di Barreto ci possono essere possibilità per Jankto?

"Barreto è fuori per un po'. Perdiamo un giocatore importante dal punto di vista dell'economia della squadra. Con Jankto uso il bastone e la carota perché penso sia un giocatore importante ma da lui mi aspetto di più. Deve metabolizzare il fatto che prima era titolare e ora meno e lo ha patito. Ma i giocatori forti vengono fuori da situazioni del genere. Ci scontriamo sul campo con lui ma perchè da lui voglio di più, lo voglio portare ad esprimersi ad alto livello. Mi pare che abbia cambiato atteggiamento. Domani non parte dall'inizio".

La metamorfosi in negativo della difesa?

"Prima era esagerato il numero in un senso e ora nell'altro. Sette gol in due partite non ci stanno. La squadra ha sbagliato qualcosa e gli errori li paghi".

Un pensierino al derby dal punto di vista dei diffidati?

"No. Ho giocatori contati a centrocampo. Domani dovrò cambiare qualche interprete ma perchè non sta bene. Con Jankto e Linetty non gioco perchè sono due mancini. Il derby lo giocheremo fra 15 giorni. Non voglio pensarci".

Come sta Ekdal?

"Se non sta bene Ekdal gioca Ronaldo Vieira".

Ci sono tanti giocatori acciaccati.

"Ci sono veri acciaccati ma un giocatore che può stare all'80% ci può stare perchè l'importante di un giocatore, nell'economia della squadra, può spostare gli equilibri. Ma quando ne ho tre, quattro non posso farli giocare tutti".

13.13 - Termina la conferenza stampa.