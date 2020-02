LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "Continuiamo a lavorare sulla mentalità"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

12.25 - Rialzare la testa, dimenticare la gara col Napoli e riprendere a fare punti. E' questa la mission della Sampdoria che domani alle 18 scenderà in campo in casa del Torino. Fra poco il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri presenterà in conferenza stampa la sfida del "Grande Torino". Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

12.48 - Ancora qualche istante e inizierà la conferenza stampa di Claudio Ranieri. L'incontro con i media inizierà alle 13.

13.00 - Mister Claudio Ranieri entra nella sala stampa di Bogliasco. Inizia la conferenza.

Ora c'è il Toro. Che gara si aspetta?

"Non ci voleva che Toro cambiasse allenatore. Già reagiranno. Troveremo un ambiente da Toro. E' una società che ho sempre stimato per la forza interiore che mettono in campo. Noi dobbiamo essere determinati per fare un'ottima partita".

Come si sono inseriti La Gumina e Yoshida?

"La Gumina e Yoshida non possono essere già pronti ma La Gumina conosce le difficoltà del calcio italiano. Yoshida mi sembra un ragazzo molto sveglio".

TMW - Tanti gol subiti nei primi minuti.

"E' molto strano perchè io chiedo nei primi minuti di essere determinati. Dobbiamo continuare a lavorare sulla nostra mentalità e sulla nostra intelligenza per capire cosa non quadra ma sicuramente questa prima mezzora dove prendiamo tanti gol non va bene".

Quagliarella, Jankto e Ramirez?

"Sono tutti e tre disponibili quindi sono pronti per la partita".

In certi momenti sembrava di vedere una squadra un po' non sul pezzo.

"I ragazzi li vedo sul pezzo, tutto ciò che è extra campo non ci interessa. Ho cambiato modulo proprio perché non li vedevo come volevo. Sapevamo tutto del Napoli, le cose che ci avrebbero potuto mettere in difficoltà. Sapevamo che Insigne ci avrebbe potuto mettere in difficoltà e non c’è riuscito. Eravamo concentrati. Nel primo tempo gli esterni uscivano troppo presto, ho dovuto fare delle correzioni nell’intervallo. Ad un certo punto avremmo dovuto accontentarci. Lì avrebbero dovuto avere la malizia e il sangue freddo. Gli ho fatto vedere dove abbiamo sbagliato sul fallo laterale, lì dovevamo stare in un altra posizione. Ma perché? Stai giocando contro il Napoli, sono quelle piccole cose che si pagano".

4-4-2 o 4-3-1-2?

"La cosa importante è che sappiano cambiare. Abbiamo visto che col Lecce siamo partiti 4-3-1-2 e sono stato costretto a cambiare in corsa. Mi lascio sempre l’opportunità di poter decidere perché so che i ragazzi o l'uno o l'altro modulo lo sanno fare".

La Samp a Torino ha sempre sofferto.

"So perfettamente che la Samp a Torino ha sempre sofferto ma noi dobbiamo trovare punti e fare di necessità virtù".