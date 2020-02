LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "Era obbligatorio fare punti"

Premi F5 per aggiornare

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

Altri tre passi decisi verso la salvezza: la Sampdoria non si è disunita dopo lo svantaggio di Verdi, anzi ha reagito e grazie alle magie di Ramirez e al rigore di Quagliarella ha conquistato una vittoria pesantissima sul campo del Torino. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri commenterà la vittoria ottenuta contro i granata. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com..

Ore 20.30 - Comincia la conferenza stampa di Ranieri.

Come ha visto la squadra?

"Sono contento oggi come ero contento dopo il Napoli. Domenica scorsa dovevamo portare a casa almeno un punto, ho detto ai miei ragazzi che non si poteva continuare a non portare punti a casa. Sono contento della prova e del risultati".

Cosa dice di Longo?

"E' una persona positiva che ama il Torino, farà capire ai chi ancora non l'ha capito che il Toro è una religione".

Avrete due squalifiche alla prossima.

"Sono due giocatori importante Ramirez ed Ekdal: mi spiace perché stavano bene, ma chi giocherà farà la sua parte". (Ramirez non è stato ammonito, dunque sarà disponibile per la prossima partita, ndr).

Come legge la partita?

"Dovevamo pensare di stare 1-0 per il Toro già dall'inizio, loro facevano girare bene palla ma non hanno mai tirato quindi siamo stati giudiziosi in fase difensiva. Purtroppo un infortunio ha permesso loro di fare gol: mi ero arrabbiato perché ho detto "siamo belli, ma non balliamo", volevo più determinazione. E nella ripresa siamo stati belli e abbiamo avuto la determinazione per portarla a casa".

Cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo?

"Giocando a rombo, giocoforza abbiamo lasciato liberi gli esterni. Abbiamo avuto qualche occasione anche nel primo tempo, ma siamo stati poco precisi. Nell'intervallo ho ribadito che avevamo giocato bene e ho consigliato a Ramirez di giocare tra le linee: mi auguro che non si fermi, la lotta salvezza sarà dura fino all'ultimo".

Ore 20.36 - Termina la conferenza stampa di Ranieri.