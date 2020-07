live Sampdoria, Ranieri: "Grazie ai miei ragazzi. Futuro? Ho un altro anno di contratto"

21.50 - Sconfitta amara per la Sampdoria che fra le mura amiche è stata battuta nettamente dal Milan. Fra pochi istanti, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri parlerà in conferenza stampa. Segui il live TuttoMercatoWeb.com.

Una sconfitta che chiude il campionato casalingo della Samp ma il risultato più importante è stata la salvezza. Stasera un po' molli?

"Non sono d'accordo. Dobbiamo valutare bene le cose. Il Milan è una super squadra, in un momento d'oro, ha tantissima qualità e ha avuto cinque giorni per recuperare. Noi siamo arrivati a Genova lunedì alle 4 di mattina. E' mercoledì...Io non pensavo che i ragazzi riuscissero a raschiare il barile come hanno fatto. Finché ne abbiamo avuto, abbiamo avuto anche la palla dell'1-1. Poi la qualità ha fatto la differenza ma permettetemi di ringraziare i miei ragazzi perchè hanno dato fondo ad ogni piccola stilla di energia".

Questione di calendario?

"Non è questione di calendario. Noi abbiamo giocato ogni volta di domenica e mercoledì, qualche volta è venuto un giorno in più ma adesso siamo alle dodicesima partita consecutiva ci vogliono le bombole d'ossigeno per correre dietro al Milan. Quindi tanto di cappello ai miei".

Il gol di Askildsen?

"Sta facendo molto bene e sarà il nostro futuro perchè è un ragazzo su cui puntiamo".

Quindi anche il suo di futuro?

"Se non mi manda via lei (sorride ndr) ho un contratto per il prossimo anno".

Cosa si aspetta di portar via di buono da questa stagione per l'anno prossimo?

"Ora ci è rimasta la gara con il Brescia, speriamo di fare una buona partita. Dobbiamo analizzare i dati, noi ci siamo salvati ma è stato un campionato strano. Dobbiamo analizzare bene il tutto".

Cosa ha pensato sull'errore di Colley sullo 0-1?

"Ho detto 'Povero ragazzo, ha avuto l'occasione per pareggiare e non c'è riuscito. Capita'".

Come mai il rigore lo ha tirato Maroni?

"Hanno parlato fra di loro. Il rigorista, andando via il capitano, era Gabbiadini. Ha voluto far calciare al ragazzo. E' un peccato perché ora magari si avrà intaccato un po' la sua fiducia ma io ne ho tanta in lui. Vediamo cosa si dovrà fare".

Si è capito quale sia il ruolo di Askildsen?

"Il suo ruolo è una mezzala a tutto campo. Sta imparando la tattica italiano, quando si deve coprire e quando si deve inserire. Non chiediamogli la luna a questo ragazzo".

TMW - Come giudica la prima in A di Falcone?

"L'ho messo apposta perchè volevo vederlo 'bombardato' dall'artiglieria del Milan. Diciamo che si è comportato bene".

Inconsapevolmente la Samp dopo la salvezza ha "staccato la spina"?

"Lo ripeto. Non credo che i ragazzi abbiano staccato la spina. I ragazzi stanno mettendo la spina ogni volta dall'elettrauto per ricaricare le batterie. Non è facile fare dodici partite ogni tre giorni e, come detto prima, il Milan veniva da cinque giorni di recupero e noi alle 4 del mattina eravamo in macchina che rientravamo a casa. C'è un un po' di differenza".

