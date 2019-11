LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "La vittoria è la cosa più importante"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

20.15 - Successo importantissimo per la Sampdoria che raccoglie il quarto risultato utile consecutivo. I blucerchiato hanno avuto la meglio per 2-1 sull'Udinese nello scontro salvezza del "Ferraris". Fra pochi istanti il tecnico Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercartoWeb.com.

20.39 - Claudio Ranieri è entrato all’interno della sala stampa del Ferraris. Inizia la conferenza.

Vittoria importantissima e sofferta. Unico neo la gestione degli ultimi minuti?

"E' vero. Abbiamo fatto delle buone cose perchè riuscivamo a tenere bene la palla. Però quando l'Udinese attaccava dovevamo essere un po' più sereni e più attenti. Ci sta però perchè nella posizione in cui siamo, il risultato è la cosa più importante. Nel momento migliore loro hanno segnato ma non ci siamo disuniti. E' stato importante il gol del pareggio e poi nella ripresa li abbiamo schiacciati nella loro metà campo".

Ramirez verrà confermato sulla fascia?

"Son contento di come ha giocato Gaston nel primo tempo. Sono partito con il 4-4-2 poi nella ripresa ho schierato il rombo, il 4-3-1-2. Gaston ha fatto una grandissima partita come credo tutti quanti perchè non hanno mai perso la bussola, la confidenza di superare l'Udinese".

Le condizioni di Depaoli, Bertolacci e Quagliarella?

"Vedremo tutti e tre gli infortunati come staranno. Ho fatto tre cambi, tutti e tre forzati".

Thorsby terzino?

"Mi è sembrata la più logica perchè volevo sia spingere che coprire. Thorsby mi sembra un soldato che sa fare tutto bene".

Il ritorno in campo di Linetty?

"Importantissimo. Mi aspetto tanto da lui".

Creato di più quando la Samp era in parità.

"Sì. Dopo ci siamo un po' disuniti. Volevamo allargarli sulle fasce, abbiamo fatto moltissimo cross ma alla fine va bene così. Siamo una squadra che sta lottando per non retrocedere. Mettere la testa fuori ed essere in una posizione che non siamo retrocessi è tanto. Ora ci aspettano tante partite, ma ci siamo. Dobbiamo essere fiduciosi".

Più compatti col 4-3-1-2?

"E' piaciuto anche a me perchè nel primo tempo arrivavamo sempre in ritardo sulla pressione. Io ho sempre detto che la Samp sa fare sia il 4-3-1-2, perchè ce l'ha nel sangue, e il 4-4-2".

Come vive Quagliarella la difficoltà del gol che non arriva?

"Se vive con la difficoltà lo maschera molto bene. Io vi dico che in allenamento prende la porta. Se avete fatto caso, difendeva sui palloni lunghi. E' vicino. Mi auguro che non si sia infortunato perchè il momento è molto caldo".

L'operato del VAR?

"Io direi che gli arbitri dovrebbero venire ad inizio campionato e ad inizio girone di andata a spiegare perchè non tutti conoscono il regolamento. E dovrebbero spiegarlo anche a voi".

Un gol importante per Gabbiadini?

"Mi fanno piacere quando fanno gol ma io guardo sempre come creare problemi con l'avversari. Tutti gli attaccanti sono in forma. Hanno tutti entusiasmo quando si allenano. E' un peccato non farli giocare e quando entrano lo fanno con tutte le motivazioni. Sono un allenatore contento perchè quando la tua truppa si sacrifica, il mio compito è facilitato".

20.50 - Termina la conferenza stampa di Claudio Ranieri dopo il match casalingo contro l’Udinese.