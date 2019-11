LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "Lotteremo fino in fondo, al di là del risultato"

Fonte: Dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini", Bogliasco (GE)

12.41 - Trasferta insidiosa per la Sampdoria che lunedì sera sfiderà la Spal di Leonardo Semplici. In vista del match del "Mazza" il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri parlerà ai media in conferenza. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

13.00 - Claudio Ranieri entra nella sala stampa del "Mugnaini". Inizia la conferenza.

Il suo messaggio in vista della Spal.

"Lo voglio dare ai tifosi. Devono sapere che lotteremo sempre, fino in fondo, al di là del risultato. Come abbiamo fatto con il Lecce. E il gol è stato frutto della nostra tenacia. Così sarà a Ferrara. Sappiamo che la Spal ha costruito le sue fortune in casa per cui sappiamo che è un campo difficile".

TMW: cos'ha detto alla squadra?

"Io ho visto una gara positiva. Ho fatto i complimenti alla squadra. Quando vedo che un giocatore lotta e combatte su ogni pallone per me è una gara positiva. Arriverà il momento in cui le cose andranno bene".

Ci sarà spazio per Bonazzoli?

"C’è spazio per tutta la rosa e io metterò in campo la squadra migliore".

Il pareggio col Lecce?

"E’ stato fondamentale. Importantissimo. Questo fa capire che lottare fino in fondo può portare i risultati. Con la prestazione devono stare in pace con sé stessi".

Quagliarella?

"A livello di morale lo vedo più rinfrancato. E' un po' affaticato su un aduttore. Lo valuterò".

Il trequartista?

"E' un'opzione che valuto"

Linetty?

"Sta bene e molto probabilmente me lo porto dietro. Sta recuperando. Non ha i 90 minuti ma trenta minuti li ha".

Maroni?

"E' un talento ma in questo momento dobbiamo fare sostanza. Arriverà il suo momento. Tempo al tempo".

In campo manca un elemento di leadership?

"Nel mondo ce ne sono pochi di questo tipo di giocatori. Per cui spetta a me dare la leadership a tutti quanti".

La Spal che tipo di avversario è?

"Le insidie stanno in un campo difficile contro una squadra ordinata. Se saremo attenti e aggressivi mentalmente ne verremo a capo".

13.09 - Termina la conferenza stampa di Claudio Ranieri in vista della trasferta di Ferrara con la Spal.