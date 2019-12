LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "Non ci arrenderemo senza combattere"

Fonte: Dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini", Bogliasco (GE)

12.40 - Il derby è ormai alle spalle. La Sampdoria è pronta a tornare in campo e di fronte ci sarà una delle corazzate del nostro campionato: la Juventus di Sarri. In vista della gara del "Ferraris" contro i bianconeri, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com.

13.05 - Claudio Ranieri è entrato all’interno della sala stampa di Bogliasco. Inizia la conferenza.

Avrebbe preferito avere più tempo per gustarsi la vittoria del derby?

"Io normalmente penso subito alla partita successiva. Il giorno dopo, o una settimana o quindici giorni, il mio pensiero va alla partita successiva".

Come si ferma il tridente della Juve?

"Il tridente della Juve è bellissimo. Non so se lo riproporrà domani. Magari sarà sempre tridente magari non con quegli interpreti. Noi cercheremo di fare la nostra partita, non ci arrenderemo senza combatterla".

TMW - Canalizzare la vittoria del derby?

"Saremmo rimasti concentrati lo stesso. La Juve viene qui da noi, benvenuta, e cercheremo di fare una grande partita".

TMW - Come sta Ekdal?

"Oggi ha provato, lo proveremo anche domani e poi vediamo".

Come sta Quagliarella?

"Sta bene, ha recuperato. Ha fatto l'allenamento ed è disponibile".

La lotta salvezza.

"La lotta sarà dura perchè è un campionato particolare. Ci sarà da lottare, soffrire ed essere concentrati fino all'ultimo".

Un auspicio per i tifosi?

"I tifosi mi hanno un po' conosciuto. Prometto sudore per la maglia, lavoro e lucidità".

La squalifica di Vieira?

"E' una grossa perdita perchè recupera molti palloni. E' un giocatore che sta crescendo. All'inizio faceva qualche errore di passaggio. Ora sta crescendo moltissimo, sono molto felice. Thorsby potrebbe essere una soluzione là in mezzo".

Le avrebbe fatto più piacere riposare qualche giorno in più?

"Visto che giochiamo contro una squadra super tecnica, riposare qualche giorno in più avrebbe fatto bene. Faremo di necessità virtù".

Affronterà Sarri?

"Lui aveva chiesto di venire ai miei allenamenti, io gli dissi che ci sono migliori allenatori anche in C. Io sono andato da lui a Londra. E' un allenatore capace, sta facendo giocare la Juve col suo stile. Non è facile: per noi è una grande partita, per loro un grande futuro".

Linetty o Jankto esterni?

"Possono giocare in entrambi i ruoli. Magari li invertirò anche a gara in corso. Sono due seri professionisti".

Qualche incomprensione di troppo fra Audero e la difesa?

"Dico sempre ad Audero di comandare la difesa. Può capitare nel gioco, penso che non sia nulla di consequenziale".

Il mercato? Quanti innesti serviranno?

"Sette-otto (ride ndr). No, battute a parte, la mia concentrazione è incentrata a questa partita e poi avremo tutto il tempo di pensare al mercato".

TMW - Quanto è importante aver ritrovato il Gabbiadini decisivo?

"Sta entrando sempre di più in forma, sta ritrovando la vena del gol. Ha dei colpi da grandissimo campione. Pennella il pallone con il sinistro. Come ho detto precedentemente, se sorridesse di più alla vita sarebbe perfetto".

13.25 - Termina la conferenza stampa di Claudio Ranieri in vista del match di domani contro la Juventus.