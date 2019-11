LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "Non ci dobbiamo fermare. Mi piace lottare fino in fondo"

Al termine di SPAL-Sampdoria, il tecnico dei blucerchiati analizzerà il risultato finale. Segui il live su TMW.

Al termine di SPAL-Sampdoria, conclusasi sullo 0 a 1 per gli ospiti, il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri analizza il risultato finale in conferenza stampa. Segui il live su TMW.

23.14- inizia la conferenza stampa.

Mister, finalmente una soddisfazione, ancora una volta in zona Cesarini

"La cosa che mi piace è lottare fino in fondo e poi accettare il risultato. Anche contro il Lecce non abbiamo mai mollato. Non ci dobbiamo fermare. Noi siamo venuti qui per vincerla e non per pareggiarla. Gara positiva per noi. C'è stato un pizzico di fortuna, ma abbiamo vinto con determinazione. La squadra è in salute, sta bene e non accetta l'ultimo posto in classifica".

Su Ramirez e Caprari?

"Sapevo che Gaston era pronto per giocarla, l'avevo visto in allenamento. Ma sapevo anche che era una partita da sciabola e non da fioretto. Un Gaston così è una manna per me. Caprari lo conoscete meglio di me. Stasera speravo che entrasse e allungasse la loro squadra. Buon per noi che il primo pallone toccato l'ha spedito in rete".

Questa è la partita della svolta?

"No, una rondine non fa primavera. Ora arriva una grande squadra come l'Atalanta e voglio vedere come reagiamo. Dobbiamo fare una serie di risultati positivi per far si che si continui a migliorare".

23.20- fine della conferenza stampa di Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria.