Sampdoria, Ranieri: "Ottimo impatto di Quagliarella, con Candreva tutto chiarito"

Successo importante per la Sampdoria che, dopo i tre punti conquistati a Verona, batte a Marassi il Crotone 3-1. Fra pochi istanti il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa per analizzare la gara del "Ferraris". Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com.

Inizia la conferenza stampa di Claudio Ranieri.

Una sua analisi della partita.

"Sapevamo che il Crotone gioca bene con buonissime geometrie per cui eravamo concentrati e pronti. Cercavamo di pressarli per non farli giocare come sanno. Ci siamo riusciti benissimo sul 2-0, a quel punto dovevamo tenere noi il ritmo della gara. Spettava al Crotone alzarci il ritmo, invece andavamo noi più veloci di loro che ripartivano in contropiede. Sono cose semplici da dire ma fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Però non ci siamo disuniti neanche sul 2-1, abbiamo ricominciato a giocare come sappiamo nel secondo tempo, siamo stati attenti alle loro ripartenze. Sono stati pericolosi due volte però noi anche siamo stati molto pericolosi".

TMW - Prima della partita ha chiesto compattezza. Fra Verona e Crotone sono arrivate solo due reti su rigore.

"Mi sembra che nel 2020 siamo la squadra che ha subito più rigori. Ci sono eh, non li contesto (ride ndr). Evidentemente dobbiamo essere più sereni e un po' più attenti perchè oggi Reca è entrato in area come Thoeni e dribblava tutti. Dovevamo essere più cauti e portarlo sull'esterno invece di farlo entrare in area. Però va bene così. Quando si riesce a vincere è sempre un buon segno. Ai ragazzi ho detto che abbiamo 14 punti, 10 li abbiamo fatti fuori casa. Va bene che non c'è il pubblico ma dobbiamo fare punti in casa".

TMW - Come è stato l'impatto di Quagliarella?

"Ottimo, ottimo, ottimo. Prima della partita ho parlato con lui e gli ho detto che avremmo stancato gli avversari e poi sarebbe entrato lui e avrebbe fatto quello che sa fare meglio".

TMW - Ora c'è il Sassuolo per chiudere il 2020.

"Un'altra squadra che gioca a memoria. Non è più una rivelazione, è una squadra che è nelle zone alte della classifica per cui ci aspetta un'altra gara molto importante".

Come sta Ferrari?

"Vediamo. Non si analizza mai bene quando succede il fatto. Aspettiamo 24-48 poi faranno gli accertamenti".

Tutto chiarito con Candreva?

"Sennò non avrebbe giocato".

Si è arrabbiato. Per quale motivo?

"Mi sono arrabbiato perchè dovevamo tenere noi il possesso palla. Dovevamo rallentare e comandare il ritmo della gara. Stavamo vincendo 2-0 e non era possibile prendere contropiede. Non c'è proprio ragione. Per cui mi ero arrabbiato per quello".

La gara di La Gumina e di Quagliarella.

"La Gumina ha fatto un grosso lavoro. E' scattato 100 volte e Quagliarella sa raccogliere i frutti della squadra. Quando gli si danno i palloni giusti lui c'è sempre".

L'impatto di Candreva?

"Buonissimo. Ha fatto tutto quello che sa fare e l'ha fatto bene. Peccato sia stato annullato il gol a Quagliarella su un suo cross perfetto".

Ekdal e Adrien Silva coppia di centrocampo?

"Ekdal lo sappiamo, è un punto fermo di questa squadra. Adrien Silva, lo ripeto e non bisogna dimenticarlo, l'ultima partita l'ha fatta a febbraio. Si cambia tutto. Dal mangiare, all'allenamento, al calcio. Il calcio italiano è il più difficile del mondo perchè bisogna essere tatticamente perfetti e lui piano piano si sta ambientando bene".

Termina la conferenza stampa di mister Claudio Ranieri dopo il successo sul Crotone.